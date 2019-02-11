Osd - Otomotivde Üretim Yeni Yıla Yüzde 12 Düşüşle Başladı

Otomotiv sektörünün üretimi Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, otomobil üretimi ise yüzde 16 azaldı.

Otomotiv sektörünün üretimi Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, otomobil üretimi ise yüzde 16 azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 109 bin 871 adet, otomobil üretimi ise 71 bin 397 adet düzeyinde gerçekleşti.



Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) verilerine göre, 2019 yılı Ocak ayında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 azalarak 14 bin 775 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 59 azaldı ve 10 bin 979 adet olarak gerçekleşti.



Buna göre, ticari araç grubunda, 2019 yılı Ocak ayında üretim yüzde 1.0 azalırken, ağır ticari araç grubunda yüzde 25 azaldı, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 1.0 arttı.



OSD verilerine göre, geçen yıl Ocak ayına göre ticari araç pazarı yüzde 62, hafif ticari araç pazarı yüzde 60 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 72 azaldı.



Toplam otomotiv ihracatı, Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre, adet bazında yüzde 1.0 azalırken, otomobil ihracatı yüzde 20 azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 93 bin 760 adet, otomobil ihracatı ise 58 bin 807 adet düzeyinde gerçekleşti.



Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 2.0 ve euro bazında yüzde 9.0 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 2.4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 15 azalarak 812 milyon dolara geriledi. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 9.0 azalarak 711 milyon euroya geriledi. - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yeni Malatyasporlu Danijel Aleksic, Süper Lige Damga Vuruyor

KPSS Türkiye Birincisi, Mülakatta Elendi

Mehmet Özhaseki: MHP ile İttifak Kapsamında Bazı Adaylarımızı Geri Çekebiliriz

Acun Ilıcalı, Erdem Ekşioğlu'nun Sakatlanarak Survivor'a Devam Edemeyeceğini Duyurdu