OSD-Otomotivde üretim yüzde 29, ihracat yüzde 37 düştü - Son Dakika

OSD-Otomotivde üretim yüzde 29, ihracat yüzde 37 düştü

Otomotiv sektörünün Ocak-Haziran döneminde toplam üretimi yıllık bazda yüzde 29, ihracatı da yüzde 37 düştü.

Otomotiv sektörünün Ocak-Haziran döneminde toplam üretimi yıllık bazda yüzde 29, ihracatı da yüzde 37 düştü.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) verilerine göre, toplam üretim 518 bin 727 adete, otomobil üretimi de yüzde 26 azalarak 362 bin 397 adete indi. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 532 bin 249 adete ulaştı.

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Yılın ilk yarısında toplam ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 37 azalarak 402 bin 179 adete geriledi. Otomobil ihracatı yüzde 33 azalarak 281 bin 634 adete geriledi ve ticari araç ihracatı da yüzde 44 azaldı.

OSD'den yapılan açıklamaya göre otomotiv sanayi, ilk altı ayda yüzde 14.4'lu¨k pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korurken, Haziran ayında ihracatın yüzde 15'ini gerçekleştirdi.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 30, euro bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azaldı.

Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 11 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 26 azalarak 4.2 milyar dolara geriledi. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 25 azalarak, 3.8 milyar euroya indi.


İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi OSD-Otomotivde üretim yüzde 29, ihracat yüzde 37 düştü - Son Dakika Ekonomi
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