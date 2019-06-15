OSD: Üretim 5 ayda yüzde 12 düştü
2 saat önce
OSD'nin 2019 yılı ocak-mayıs dönemi verilerine göre, ilk 5 ayda toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, otomobil üretimi ise yüzde 11 azalış kaydetti.
OSD'nin 2019 yılı ocak-mayıs dönemi verilerine göre, ilk 5 ayda toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, otomobil üretimi ise yüzde 11 azalış kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:33
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