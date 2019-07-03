OSD: Vergi indirimlerinin devamı otomotiv sektörü için kritik
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OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "OSD olarak, vergi indirimlerinin uzatılmasına yönelik alınacak kararın, otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren tüm oyuncular için kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:02
OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün
, "OSD olarak, vergi indirimlerinin uzatılmasına yönelik alınacak kararın, otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren tüm oyuncular için kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz." dedi.
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