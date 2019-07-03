Son Dakika Haberleri: OSD: Vergi indirimlerinin devamı otomotiv sektörü için kritik
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OSD: Vergi indirimlerinin devamı otomotiv sektörü için kritik

45 dakika önce

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "OSD olarak, vergi indirimlerinin uzatılmasına yönelik alınacak kararın, otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren tüm oyuncular için kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz.

OSD: Vergi indirimlerinin devamı otomotiv sektörü için kritik, System.String[]
OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "OSD olarak, vergi indirimlerinin uzatılmasına yönelik alınacak kararın, otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren tüm oyuncular için kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:02 
Haydar Yenigün, Ekonomi
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