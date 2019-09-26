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Osd/yenigün: faiz indirimi pazarı hareketlendirecek

1 saat önce

Kamu bankalarının otomotiv sektöründe yerli üretime özel kredi faiz oranları sağlamasıyla ilgili görüşlerini bildiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Kredi faizlerinin düşmesi otomotiv pazarında ciddi bir hareketlilik sağlayacak" dedi.

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Kamu bankalarının otomotiv sektöründe yerli üretime özel kredi faiz oranları sağlamasıyla ilgili görüşlerini bildiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Kredi faizlerinin düşmesi otomotiv pazarında ciddi bir hareketlilik sağlayacak" dedi.

Yenigün, konuyla ilgili açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu aslında biraz geç kalınmış bir destek ama önemli de bir adım. Tabi bu uygulamada maliyetin bir kısmını bankalar bir kısmını da şirketler karşılayacak.

"Bu durum, 2018 Ağustos'undan bu yana yükselen döviz, enflasyon ve dolayısıyla kredi faizleri nedeniyle 2017 yılına göre yüzde 60 küçülen iç pazarda, düşük faizli kredi beklentisi nedeniyle bir hareketlilik sağlayacaktır. Ancak beraberinde, zaten karsız satış yapan firmalara ilave mali yük de getirecektir.

"Günün sonunda ise satışların canlanması ve satışlarda artış beklentisi, özellikle servis girişlerinde sektöre çok ciddi bir fayda sağlayacaktır."

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirerek taşıt kredisi kapmanyasına gitti. Üç banka, 01 Ekim – 31 Aralık tarihinde yapılacak kampanya ile Türkiye'de üretim yapan otomotiv markalarının binek ve ticari araçlarının alımlarında 0.49 ila 0.69 oranında aylık faiz uygulanacak. (Fotoğraflı)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:58 Kaynak: DHA
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