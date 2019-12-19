OSD/Yenigün: Otomotiv pazarı için çalışmayı ilk çeyrekte açıklayacağız - Son Dakika
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OSD/Yenigün: Otomotiv pazarı için çalışmayı ilk çeyrekte açıklayacağız

6 saat önce

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, otomotiv pazarını önce 1.5 milyon ardından 2 milyon adede çıkaracak bir çalışmanın ayrıntılarını 2020'nin ilk çeyreğinde açıklayacaklarını söyledi.

OSD/Yenigün: Otomotiv pazarı için çalışmayı ilk çeyrekte açıklayacağız, System.String[]

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, otomotiv pazarını önce 1.5 milyon ardından 2 milyon adede çıkaracak bir çalışmanın ayrıntılarını 2020'nin ilk çeyreğinde açıklayacaklarını söyledi.

OSD'den yapılan yazılı açıklamaya göre Yenigün, hükümet tarafından devreye alınan kısa vadeli desteklerin otomotiv sektöründeki durumu düzeltmeye yetmediğini vurguladı.

Yılın ilk 11 ayında üretimin yüzde 7, toplam pazarın ise yüzde 29 daraldığına dikkat çeken Yenigün, sektör olarak uzun vadeli, yapısal düzenlemelere ihtiyaç duyduklarını söyledi ve ekledi:

"Haziran ayında hurda teşvikinin devreye girmesiyle, iç pazardaki ciddi daralmanın hız kesmesine katkı sağlanarak araç parkı yaşının gençleştirilmesine imkan sağlandı. Ardından Kasım 2018 itibarıyla devreye giren ve kademeli olarak süresi Haziran 2019 sonuna kadar uzatılan ÖTV ve KDV destekleriyle iç

pazardaki daralma hızı yavaşlatıldı.

"Son dönemde ise faiz oranlarının düşmesi ve ilave olarak Ekim ayında kamu bankaları ile yerli üretici firmaların

anlaşması ile devreye giren düşük faiz oranı kampanyası iç pazarda hareketlilik imkanı sağlamasına rağmen görüyoruz ki, içinden geçtiğimiz zor dönemlerde devletimizin uygulamaya geçirdiği kısa vadeli destekler durumu düzeltmeye yetmiyor."

Otomotiv sektörü ve imalat sanayi özelinde rekabetçiliğin korunması ve geliştirilmesi için daha geniş perspektifte, uzun vadeli, stratejik bakış açısının her geçen gün daha da önem kazandığını vurgulayan Yenigün, "Bu çerçevede biz de üzerimize düşeni yapmak için önemli bir çalışma gerçekleştiriyoruz" dedi ve ekledi:

"2020'nin ilk çeyreğinde detaylarını açıklayacağımız bu çalışmadaki hedefimiz, Türkiye otomotiv pazarını önce 1.5 milyon ardından uzun vadede 2 milyon adede çıkartırken şirketlerin ihracata yönlenmelerini kolaylaştırmak olacak."


Haydar Yenigün, Hükümet, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:14 Kaynak: DHA
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