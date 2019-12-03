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OSDEF başkanlığı'na Oğuzhan Er seçildi

6 saat önce

Osmancık Dernekler Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

OSDEF başkanlığı'na Oğuzhan Er seçildi, System.String[]

Osmancık Dernekler Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.


Merkezi İstanbul'da bulunan Türkiye genelindeki Osmancıklı dernekleri bir çatı altında toplayan Osmancık Dernekler Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kurucu bakanlığını Ercan Koşar'ın yaptığı OSDEF'in yeni başkanı Avukat Oğuzhan Er olarak belirlendi.


İstanbul Küçükçekmece Şehit Fethi Seki Öğretmenevi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen kongreye, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan'da katılarak hemşerileri ile bir arda olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.


Karaarslan," Kongrenin hemşerilerimize ve başkanımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Daha güzel çalışmalar diliyoruz, Çorumluların bunlara ihtiyacı var."dedi.


'Çorumlular siyaseti sevmiyor'


Kendisini "Çerkez Osmancuklu" olarak tanımlayan AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan, Çorumluların siyaseti sevmediğini ifade etti.


Siyaseti Çorumlular çok sevmiyor. İstanbul'da tek ilçe başkanı benim diyen Karaarslan, "Önümüzde kongre süreçleri var, bu yüzden bütün kardeşlerimizin hangi siyasi parti olursa olsun, birbirimizi ötelemeden, birbirimizi üzmeden kırmadan bu tür etkinliklerin içinde bulunsunlar.


Ne mecliste, ne genel siyasette nede bakanlıklarda adımız sanımız geçmiyor. İnşallah bunlara ulaşır vaziyete geleceğiz. Bunun da başlangıcı derneklerden geçiyor. Dernekler ne kadar kuvvetli olursa, ne kadar birbirine bağlı kalırsa o kadar güzel olacak. Biz biliyorsunuz en ufak sebeplerden dolayı birbirimizden kopan bir hemşeri topluluğuz. Lütfen bunu birbirimizin arasındayken de dillendirelim, ufak tefek şeylerden birbirimizden kopmayalım. İnşallah bizde o kıskandığımız hemşeriler topluluğuna geliriz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Osmancık, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:33 Kaynak: İHA
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