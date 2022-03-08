OSE'nin kurgu atölyesine başvurular başladı - Son Dakika

Yönetmen ve sinema yazarı Abdulhamit Güler tarafından yürütülen Online Sinema Eğitimi (OSE) bünyesinde genç sinemacılar için kurgu atölyesi düzenlenecek.

OSE'den yapılan açıklamaya göre, sinemada kurgunun teorisi ile pratiğinin birlikte verileceği atölyede, kurgunun temel ilkeleri, kurgu programının kullanımı, yenilikleri ve pratik çözüm önerileri anlatılacak.

Sekiz hafta sürecek atölye kapsamında 20 saat ders yapılacak.

Kontenjanın sınırlı olduğu, 14 Mart'a kadar devam edecek başvuru için OSE'nin sosyal medya hesaplarından veya "onlinesinemaegitimi@gmail.com" adresinden bilgi alınabilir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen atölyenin uygulayıcısı kurgu yönetmeni Selman Ecirli, post prodüksiyonun zaman odaklı bir iş olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Haftalarca devam eden hazırlıklar sonrası, günlerce süren set dönemi yaşanır ve hemen ardından yayına yetişme süreci başlar. Bir yandan saatlerce görüntü tekrar tekrar izlenmeli ve hedef kitleye, senaryoya en uygun içerik seçilmeli, diğer yandan teknik ve sanatsal birçok unsur düşünülmeli ve ortaya izlenir ve sanatsal değer taşıyan bir iş çıkarılmalıdır. Bu yoğun çalışma ortamında işe yeni başlayanların bir şeyler öğrenmesi zor ve sürece dahil edilmeleri de risklidir. Bu da deneyim paylaşımı ve uygulamalı eğitimleri zorunlu hale getirmektedir. Tüm süreçleri kolektif olan sektörün post prodüksiyon süreci de kolektiftir. İşin türüne göre onlarca insan, bir sürü aşamadan geçen bu işe hep birlikte değer katmaktadır. Dolayısı ile bu insanların arasındaki iletişimin sağlıklı olması önem taşımaktadır."

Ecirli, şöyle devam etti:

"Akademik eğitimini tamamlamış, sektöre potansiyel personel olarak yetişmiş kişiler bu prosesleri tecrübe etmeden tanıyamıyor ve öğrendikleri bilgileri nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Bu kişilerin, post stüdyolarında havuz elemanı olarak başladıkları hikayeleri, asistanlıkla devam ediyor ve yıllar süren bir deneyim sürecini beraberinde getiriyor. Amacımız, asıl ve tek işin teknik operatörlük değil, içerik ve kolektif çalışma bilinci olduğunu anlamış bireyler yetiştirmek. Bilginin sürekli değişiyor olduğu olgusuyla paralel çalışan, teknik süreçlerle ilgili yeni yöntemlerin çıkması ile beraber bilgiyi güncelleyen, teknik süreçleri hızlandırma ve işin sanatsal öğelerine daha çok kafa yoracak, bunlara zaman ayırma hedefi olan, süreçlere hakim ve planlı çalışarak, oluşabilecek sorunları öngörebilen bireyler yetiştirmek.

Bireylerin kişisel birikimlerinin işe katacağı değerin farkında olarak, onları sanat dallarına, müziğe ve sektörde yapılmış işleri bilinçli ve deşifre ederek izlemeye yönlendiriyoruz. Analiz yapmalarını istiyoruz. Ritim ve temponun, sinema ve video içeriği olan tüm alanların temel meselesi olması nedeniyle derslerimizde bu konuda da farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. İlk dersten itibaren kurgu yapmaya başlayan öğrenciler, sürekli öğrendiklerini uygulayarak ve geliştirerek eğitim sürecini devam ettiriyorlar. Öğrenmeyi öğreterek, henüz deneyimlemedikleri veya ihtiyaç duymadıkları bir şeyle karşılaştıklarında bunu araştırmanın, öğrenmenin kolay yöntemlerini ve 'sorun varsa çözümü de vardır' bakış açısını kazandırmayı hedefliyoruz."