OSİAD Başkanı Ekinci: "Ankara sanayileşmede istikrarı yakaladı"

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, " Ankara'nın sanayileşmede bir istikrar yakaladığını görüyoruz. Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu listesine giren başkent firmalarıyla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) araştırmasına işaret ederek, dünyanın içinde bulunduğu olumsuz ekonomik şartlara rağmen işletmelerin üretmeyi ve ihracatı sürdürdüklerini belirtti.

"Memur şehri" olarak anılırken sanayi havzasına dönüşen Ankara'daki değişimin ekonomik göstergelere de yansıdığını ifade eden Ekinci, bu yıl İSO 500 listesinde yer alan başkent firmalarının büyük çoğunluğunun geçen yıla göre üst sıralara çıktığını bildirdi.

Ekinci, savunma sanayisinde, otomotiv ve enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaların durumlarını daha da iyileştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"İnşaat sektörüyle bağlantılı firmaların ise kan kaybettiği anlaşılıyor ancak genel bir değerlendirme yapacak olursak, Ankara sanayileşen şehir iddiasını güçlendirerek devam ettiriyor. Ankara'nın sanayileşmede bir istikrar yakaladığını görüyoruz. Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu listesine giren başkent firmalarıyla gurur duyuyoruz."