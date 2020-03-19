OSİAD Başkanı Ekinci'den "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi OSİAD Başkanı Ekinci'den 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

OSİAD Başkanı Ekinci'den "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi değerlendirmesi Açıklaması

6 saat önce

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomi piyasalarında durgunluk yaşandığını belirterek, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin sektöre nefes aldıracağını bildirdi.

OSİAD Başkanı Ekinci'den

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi piyasalarında durgunluk yaşandığını belirterek, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin sektöre nefes aldıracağını bildirdi.

Ekinci, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınının topyekun mücadeleyle aşılabileceğine dikkati çekti.

Krizin ekonomiye etkisinin hissedilmeye başlandığını ve uluslararası kuruluşların global ekonomi için resesyon uyarısı yaptığını anımsatan Ekinci, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla evlere çekilmenin, piyasada hem arz hem de talep sıkıntısı oluşturacağına işaret etti.

Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin, virüs salgınıyla bozulan piyasa çarklarının iyileştirilmesine katkıda bulunacağını vurguladı.

KOBİ'lere ekonomik ve ticari gelecekleri açısından nefes aldıracak tedbirlerin uygulamaya konulmuş olması sevindirici olduğunun altını çizen Ekinci, şunları kaydetti:

"Bu paket, sektöre nefes aldıracak. Virüsün yayılmasına önlem olarak düşünülen uzaktan çalışma yöntemini Ostim'de uygulamak mümkün değil. Sanayide fiziki üretim yapan KOBİ'ler için daha farklı destek ve teşviklerin gündeme gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Eğer imalat sanayisine yönelik önlemler gündeme gelmezse sanayide çarklar durur, işveren ücretleri ödeyemez. Dolayısıyla İşsizlik Fonu kaynakları kullanılarak hem işçiyi hem de işvereni rahatlatacak bir çözüm bulunabilir."

Ekonomi, Ekinci, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:02 Kaynak: AA

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