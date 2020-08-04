OSİAD Başkanı Ekinci'den mesleki eğitim vurgusu - Son Dakika

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, iş gücü piyasasında arz-talep uyumsuzluğu olduğunu belirterek, "Ülkemizde ne yazık ki herkes kendisini masa başında hayal ediyor. Oysa tezgah başında çalışacak elemana da ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, uzun yıllardır mesleki eğitim sorunu yaşandığını, bununla birlikte milyonlarca gencin üniversite kapılarına yığıldığını bildirdi.

Mesleki eğitimin memleket meselesi olduğunu yıllardır dile getirdiklerini anımsatan Ekinci, "Meslek liseleriyle ilgili ön yargılı kabullerden dolayı buralara yönelim arzu edilen seviyelere ulaşmıyor. Biz, ara eleman değil, aranan eleman yetiştirilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Ülkemizde ne yazık ki herkes kendisini masa başında hayal ediyor. Oysa tezgah başında çalışacak elemana da ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Ekinci, öğrencileri, üniversite bölüm seçimlerinde ülke gerçeklerine uygun tercih yapmaya çağırarak şunları kaydetti:

"Toplumda herkes mühendis, doktor, avukat olmak istiyor. Oysa çok farklı meslekler var. Kuşkusuz ki katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinde eğitimin niteliği çok önemli ancak bu herkesin illa ki üniversite okuması gerektiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Mühendise ihtiyacımız var ancak teknikere, teknisyene de ihtiyacımız bulunuyor. Dolayısıyla çok iyi bir üniversiteye girme imkanları yoksa bu mesleklerle ilgili yüksekokulların tercih edilmesinde kesinlikle fayda var."