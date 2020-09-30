OSİAD Başkanı Ekinci Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, Yeni Ekonomi Programı'nda planlanan adımlara ilişkin, "Üretime yönelim olacağına dair vurgular sanayici açısından memnuniyet verici." ifadesini kullandı.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından dün açıklanan 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Programda yüksek katma değerli ürünlere odaklanılmış olmasını, sağlık sektöründeki yerlileşme çabalarını, sözleşmeli tarım ve girdi finansmanı ile gıda fiyatlarında istikrar sağlanacağının belirtilmiş olmasını desteklediklerini kaydeden Ekinci, "Turizmin 12 aya yayılarak farklı destinasyonların canlı tutulması teşvik edici. Pandemi sürecinde turizm sektörü çok ciddi zarar görmüştü." görüşüne yer verdi.