OSTİM Sanayici ve İş insanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, bankaların kredi verirken mali yapısı güçlü firmaları tercih ettiğini belirterek "Böylece para belli işletmelerde yoğunlaşıyor. Bankalar kredi dağıtmış oluyor ancak gerçekte kredi tabana yayılmıyor." ifadesini kullandı.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkenin önde gelen sanayi bölgelerinden OSTİM'de imalat sanayisinde üretimin yarı yarıya düştüğünü, bunun da KOBİ'lerin finansman ihtiyacını artırdığını vurguladı.

KOBİ'lerin bu süreçte oluşan zorlu ekonomik koşullar nedeniyle finansmana erişim sorunlarının arttığına işaret eden Ekinci, işletmelerin, bankalara ulaşmada sıkıntı yaşadığını dile getirdiğini aktardı.

Ekinci, bankaların kredi kotasını doldururken mali yapısı düzgün firmaları tercih ettiğini savunarak "Krediye asıl ihtiyacı olan firmaların talepleri karşılanmıyor. Bankalar cezadan kaçınmak için hiçbir risk barındırmayan, nakit akışı düzgün, mali yapısı güçlü firmaları tercih ediyor, ellerindeki parayı tahsil kabiliyeti yüksek firmalara veriyorlar. Böylece para belli işletmelerde yoğunlaşıyor. Bankalar kredi dağıtmış oluyor ancak gerçekte kredi tabana yayılmıyor, reel ekonomiye dönmüyor, dolayısıyla piyasa hareketlenmiyor." değerlendirmesinde bulundu.