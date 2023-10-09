Kendi sahalarında dağıldılar! Napoli, Fiorentina'ya diş geçiremedi - Son Dakika

Kendi sahalarında dağıldılar! Napoli, Fiorentina'ya diş geçiremedi

Kendi sahalarında dağıldılar! Napoli, Fiorentina\'ya diş geçiremedi
Son Güncelleme: 09.10.2023 00:19

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli, sahasında Fiorentina'ya 3-1 mağlup oldu. Fiorentina'nın gollerini Josip Brekalo, Giacomo Bonaventura ve Nicolas Gonzalez atarken, Napoli'nin tek golünü Victor Osimhen penaltıdan kaydetti.

Serie A'nın 8. hafta maçında Napoli ile Fiorentina kozlarını paylaştı. 4 gollü mücadelenin galibi 3-1'lik skorla konuk ekip oldu.

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Konuk ekibin golleri, 7. dakikada Josip Brekalo, 63. dakikada Giacomo Bonaventura ve 90+3'de Nicolas Gonzalez'den gelirken Napoli'nin tek golünü ise 45+5'de Victor Osimhen penaltıdan kaydetti.

PUAN DURUMLARI VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte Fiorentina puanını 17'ye yükseltirken, Napoli 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli deplasmanda Hellas Verona'ya konuk olurken, Fiorentina evinde Empoli'yi konuk edecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Kendi sahalarında dağıldılar! Napoli, Fiorentina'ya diş geçiremedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendi sahalarında dağıldılar! Napoli, Fiorentina'ya diş geçiremedi - Son Dakika
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