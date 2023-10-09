Kendi sahalarında dağıldılar! Napoli, Fiorentina\'ya diş geçiremedi

Serie A'nın 8. hafta maçında Napoli ile Fiorentina kozlarını paylaştı. 4 gollü mücadelenin galibi 3-1'lik skorla konuk ekip oldu.

İLK YARI BERABERE BİTTİ

Konuk ekibin golleri, 7. dakikada Josip Brekalo, 63. dakikada Giacomo Bonaventura ve 90+3'de Nicolas Gonzalez'den gelirken Napoli'nin tek golünü ise 45+5'de Victor Osimhen penaltıdan kaydetti.

PUAN DURUMLARI VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte Fiorentina puanını 17'ye yükseltirken, Napoli 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli deplasmanda Hellas Verona'ya konuk olurken, Fiorentina evinde Empoli'yi konuk edecek.