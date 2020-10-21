Osiris-Rex: NASA'nın uzay aracı, numune toplamak üzere asteroide başarılı bir şekilde temas etti - Son Dakika
BBC

Osiris-Rex: NASA'nın uzay aracı, numune toplamak üzere asteroide başarılı bir şekilde temas etti

21.10.2020 06:17
Osiris-Rex: NASA'nın uzay aracı, numune toplamak üzere asteroide başarılı bir şekilde temas etti, System.String[]

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Osirix-Rex aracı, numune toplamak için Bennu asteroidine birkaç saniyelik iniş yapmayı başardı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Osirix-Rex aracı, numune toplamak üzere Bennu asteroidine temas etmeyi başardı.

Dünyadan 330 milyon km uzakta bulunan uzay aracından gelen sinyaller, aracın 500 metre genişliğindeki gökcismine planlandığı gibi birkaç saniyelik bir iniş yapabildiğini doğruladı.

Ancak aracın bu kısa sürede asteroit yüzeyinden numune toplayıp toplayamadığı henüz bilinmiyor.

Amaç yüzeyden en az 60 gr numune toplamaktı.

Bennu çok ilkel bir gökcismi. Bilim insanları bu nedenle asteoridin yüzeyindeki kum ve toz parçacıklarının, Güneş ve gezegenlerin 4 buçuk milyar yıl önceki oluşumunun kimyasına dair çok ilgi çekici ipuçları verebileceğini belirtiliyor.

NASA'dan Thomas Zurbuchen "Bu, görevin dönüm noktasıydı. Şimdi, birkaç gün içinde, yıllardır beklediğimiz örneklerden ne kadar toplayabildiğimizi öğrenebileceğiz" dedi.

Aracın topladığı varsayılan numunelerin Dünya'ya ulaşması ise 2023 yılını bulacak.

Eğer bu ilk inişte numune toplanamadıysa, bilim insanları Osiris-Rex'i bir kez daha asteroit üzerine indirmeyi deneyecek.

Amerikalı Lockheed Martin şirketinin ürettiği Osirix-Rex 8 Eylül 2016'da uzaya fırlatılmış ve 3 Aralık 2018'de Bennu'nun yakınına ulaşmıştı.

O tarihten bu yana bilim insanları aracın Bennu'da inebileceği uygun bir yer bulabilmek için ter döküyordu.

Sonunda aracın gökcisminin kuzeyinde Nightingale olarak adlandırılan yaklaşık 8 metre genişliğindeki bölgeye inmesi kararlaştırıldı.





Aracın bölgeye inişi 4 buçuk saat sürdü. Osiris-Rex sensörleri kontrol merkezine, görevin tüm aşamalarının başarıyla tamamlandığı bilgisini geçti.

Ancak kontrol merkezinin bu birkaç saniyede Bennu'nun yüzeyinden neler toplandığını anlayabilmesi birkaç gün alacak.

Londra'daki doğal Tarih Müzesi'nden Sara Russell "Bennu gibi asteroitler Güneş Sistemi'nin çok, çok erken dönemlerinde oluşmuştur. Bu cisimler basit anlatımla gezegenlerin yapı taşları yani bize Güneş ve gezegenlerin oluşumunu açıklayabilecek zaman kapsülleridir. Bennu oluşum sürecinde neler yaşandığını anlayabilmemizde bize gerçekten yardımcı olabilir" dedi.

Görev NASA'nın canlı olarak yayınlandı.

NASA bugün inişi gösteren fotoğraflar paylaşma sözü verdi.

Osiris-Rex: NASA'nın uzay aracı, numune toplamak üzere asteroide başarılı bir şekilde temas etti
Osiris-Rex: NASA'nın uzay aracı, numune toplamak üzere asteroide başarılı bir şekilde temas etti

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, Uzay, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Osiris-Rex: NASA'nın uzay aracı, numune toplamak üzere asteroide başarılı bir şekilde temas etti - Son Dakika

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Emekli Yunan Amiral Andoniadis, Atina'nın tezlerini çürüttü: Oruç Reis herhangi bir ihlalde bulunmadı Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şoke etti Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu
İYİ Parti'den ihracı istenen Ümit Özdağ: Partimdeyim, bir yere gitmiyorum İYİ Parti'den ihracı istenen Ümit Özdağ: Partimdeyim, bir yere gitmiyorum         
00:32
Manchester United, deplasmanda Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti Manchester United, deplasmanda Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti         
00:09
Ermenistan'dan bir PKK taktiği daha! Sınır bölgesine Rus bayrakları diktiler Ermenistan'dan bir PKK taktiği daha! Sınır bölgesine Rus bayrakları diktiler         
23:05
Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı: Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 km içindeki kuşak çürük Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı: Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 km içindeki kuşak çürük         
21:25
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan kuşattı! Bölge her an kontrol altına alınabilir Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan kuşattı! Bölge her an kontrol altına alınabilir         
19:43
Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı         
18:14
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı         
14:54
Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı         
13:54
Kanlar içinde yere yığıldı! Yaşlı adamın feci şekilde hayatını kaybettiği kaza kamerada Kanlar içinde yere yığıldı! Yaşlı adamın feci şekilde hayatını kaybettiği kaza kamerada         
12:49
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde         
11:52
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi         
11:31
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 06:21:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Osiris-Rex: NASA'nın uzay aracı, numune toplamak üzere asteroide başarılı bir şekilde temas etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei