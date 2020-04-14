OSKİ'den Fatsa'da alt yapı çalışması - Son Dakika

OSKİ'den Fatsa'da alt yapı çalışması

Ordu'nun Fatsa ilçesinin nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerden biri olan Meşebükü Mahallesi'nde alt yapı terfi hatları yenileniyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinin nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerden biri olan Meşebükü Mahallesi'nde alt yapı terfi hatları yenileniyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) tarafından gerçekleştirilen çalışma doğrultusunda bölgenin gelecekteki şehirleşme ve nüfus artışı da dikkat alınarak mevcut hatlardaki yetersiz kalan boru çapları revize edildi.

Kullanım ömrünü tamamlaması nedeniyle mevcut terfi hattının sık sık arızalandığı bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, 4 bin 350 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı inşa edecek.

Sahadaki çalışmaları yerinde inceleyerek ilgili teknik personelden bilgi alan OSKİ Genel Müdürü Murat Us, üç ayrı içme suyu hattının yenileneceği yatırım çalışmasında 2 bin 600 metre hattın imalatının tamamlandığını belirtti. - ORDU

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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