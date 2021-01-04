OSKİ'den su hamlesi - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürlüğü, muhtemel kuraklık tehlikesine karşın 19 ilçede başlattığı sondaj kuyusu çalışmalarına devam ediyor.

Tüm dünyada etkili olan kuraklık tehlikesine karşın 19 ilçede 40 adet su kuyusu çalışması başlatan OSKİ Genel Müdürlüğü, 4 ay içeresinde bu su kuyularının hizmete alınmasını hedefleniyor.

OSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçelerde yürütülen sondaj kuyusu çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, "19 ilçede 40 adet sondaj kuyusu çalışmasını 4 ay içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini" söyledi.

Genel Sekreter Alp, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile 40 adet su kuyusu çalışmalarına 1 yıl önce başlamıştık. Şu ana kadar 7 adet sondaj su kuyusu tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. Bu çalışmalarımız ile olası kuraklığı daha az hissetmeyi hedefliyoruz. Su kuyusu çalışmalarımız haricinde ilçelerimizde gölet çalışmalarımızda tüm hızıyla devam ediyor. OSKİ Genel Müdürlüğümüz nerede bir su varsa onu en iyi şekilde değerlendiriyor ve kullanıma sunmak için çalışma yürütüyor. Ayrıca vatandaşlarımızın da su kullanımı konusunda daha hassas olmalarını rica ediyorum" dedi.

Alternatif su arayışlarına her alanda devam ettiklerini belirten OSKİ Genel Müdürü Murat Us, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları ile 19 ilçemizde su konusunda yoğun çalışma içerisindeyiz. OSKİ olarak nerede bir su varsa bizler orada olacağız. Tüm dünyada etkili olan kuraklık tehlikesini vatandaşlarımızın en az hissetmeleri için tedbirlerimizi önceden almaya devam ediyoruz. Daha önce başladığımız sondaj kuyu çalışmalarının 7'incisini tamamladık. Geriye kalanları da 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak hizmete almak istiyoruz. Bu sayede hem içme suyu kaynaklarımızı güçlendirmiş olacağız hem de alternatif su kaynaklarına sahip olmuş olacağız" diye konuştu. - ORDU