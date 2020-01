OSKİ Fatsa Şubesi hizmete başladı - Son Dakika

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) 20 Ocak Pazartesi itibarıyla Fatsa'da hizmet vermeye başladı.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in seçim döneminde Fatsa'ya verdiği söz olan Ordu Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (OSKİ) Fatsa'ya kurulması için yapılan girişimleri sonuçlandırdık. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde Fatsamızın bu meyanda ortak havzaya ve hatta Ordu'nun her bölgesine 200 personeli ile birlikte 800 mahalleye hizmetin daha etkili ve hızlı ulaşması konusunda stratejik öneme sahip olduğunu ve her ilçenin buradan daha etkili ve verimli hizmet alacağını gördük. OSKİ'nin Fatsa'ya kurulmasında emeği geçen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e, OSKİ yönetim kurulunun değerli üyelerine, Fatsa Belediyesi çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bu vesile ile; OSKİ'nin Fatsamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



OSKİ Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi Çamlık mevkisinde (Eski Açı Koleji Binası) hizmet verecek. - ORDU