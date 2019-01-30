Oslo Bors Nasdaq'ın 700 Milyon Dolarlık Teklifini Kabul Etti
1 saat önce
– Avrupa hisse senedi piyasası Euronext'in 625 milyon euroluk satın alma teklifini reddeden Norveç hisse senedi piyasası Oslo Bors yönetim kurulu, ABD hisse senedi piyasalarından Nasdaq'ın hisse başına 17.9 dolarlık teklifini kabul ettiğini duyurdu.
– Avrupa
hisse senedi piyasası Euronext'in 625 milyon euroluk satın alma teklifini reddeden Norveç
hisse senedi piyasası Oslo Bors yönetim kurulu, ABD
hisse senedi piyasalarından Nasdaq'ın hisse başına 17.9 dolarlık teklifini kabul ettiğini duyurdu.
Oslo Bors'tan yapılan açıklamada, toplamda 770 milyon dolarlık anlaşmanın, Oslo Bors ve Norveç Merkez
Menkul Kıymetler Mevduatları (VPS) için stratejik olarak en iyi çözüm olduğu belirtildi.
Resmi teklifin, 4 Şubat'ta yapılması beklenirken, Nasdaq'ın yüzde 90'ın üzerinde hissedarı satın alma konusunda ikna etmesinin yıl sonuna kadar sürebileceği tahmin ediliyor.
Oslo Borsası Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Bente Landsnes, "Müşterilerimiz öncelikle İskandinav bölgesi ve İskandinav teslimat modelleri arasında uyumlaştırılmış hizmetleri tercih eden İskandinav finansal gruplarından oluşuyor. Norveç ve İskandinav pazarlarını daha da geliştirmek için Oslo Bors'un Nasdaq ile birleşmesinin doğal bir adım olduğunu görüyoruz" dedi. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:04 Kaynak: DHA
AB Ülkeleri, Vize Ücretlerine Zam Yaptı
Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'e Konuk Oluyor
Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Vatandaşların Şikayetleri Üzerine Elektrik Şirketlerine Uyarılarda Bulundu