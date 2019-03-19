Oslo'da Bıçaklı Saldırgan 4 Kişiyi Yaraladı
1 saat önce
Norveç'in başkenti Oslo'da bir bıçaklı saldırganın bir okula düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
Norveç
'in başkenti Oslo'da bir bıçaklı saldırganın bir okula düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
Norveç'in başkenti Oslo'da bıçaklı saldırganın bir okula düzenlediği saldırıda biri öğretmen olmak üzere 4 kişiyi yaralandı. Olayın ardından saldırganın yakalandığı bildirildi. Polis
ekipleri, olayın nedenini henüz açıklamazken olayla ilgili incelemenin başlatıldığını belirtti. - OSLO
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:23 Kaynak: İHA
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