Son Dakika Haberleri: Oslo'da Bıçaklı Saldırgan 4 Kişiyi Yaraladı

Oslo'da Bıçaklı Saldırgan 4 Kişiyi Yaraladı

1 saat önce

Norveç'in başkenti Oslo'da bir bıçaklı saldırganın bir okula düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Oslo'da Bıçaklı Saldırgan 4 Kişiyi Yaraladı, System.String[]
Norveç'in başkenti Oslo'da bir bıçaklı saldırganın bir okula düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Norveç'in başkenti Oslo'da bıçaklı saldırganın bir okula düzenlediği saldırıda biri öğretmen olmak üzere 4 kişiyi yaralandı. Olayın ardından saldırganın yakalandığı bildirildi. Polis ekipleri, olayın nedenini henüz açıklamazken olayla ilgili incelemenin başlatıldığını belirtti. - OSLO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:23 Kaynak: İHA

Norveç, 3. Sayfa
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