Oslo'da Bıçaklı Saldırgan 4 Kişiyi Yaraladı

Norveç'in başkenti Oslo'da bir bıçaklı saldırganın bir okula düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Norveç'in başkenti Oslo'da bir bıçaklı saldırganın bir okula düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Norveç'in başkenti Oslo'da bıçaklı saldırganın bir okula düzenlediği saldırıda biri öğretmen olmak üzere 4 kişiyi yaralandı. Olayın ardından saldırganın yakalandığı bildirildi. Polis ekipleri, olayın nedenini henüz açıklamazken olayla ilgili incelemenin başlatıldığını belirtti.



(İHA)

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