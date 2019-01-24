Son Dakika Haberleri: Oslo'da Çocuklara En Çok "Muhammed" İsmi Konuldu

Oslo'da Çocuklara En Çok "Muhammed" İsmi Konuldu

55 dakika önce

Norveç'in başkenti Oslo'da en popüler erkek bebek isimleri arasında Muhammed birinci sırada yer aldı.

Oslo'da Çocuklara En Çok
Norveç'in başkenti Oslo'da en popüler erkek bebek isimleri arasında Muhammed birinci sırada yer aldı.

Norveç İstatistik Ofisi'nin (SSB) yayımladığı rapora göre, 2018'de doğan erkek bebeklere en çok Muhammed ismi verildi.

Raporda, Muhammed isminin 10 yıldır ilk sırayı koruduğu, bu ismi Lucas, Filip ve Oliver'in takip ettiği belirtildi.

SSB Sözcüsü Jorgen Ouren, bu sonuçların Oslo'ya özgü olduğunu, ülke genelini yansıtmadığını bildirdi.

Oslo nüfusunun yüzde 8,7'sini Pakistanlı, Somalili, Iraklı ve Faslıların oluşturduğuna işaret eden Ouren, Müslüman nüfusun en çok Muhammed ismini tercih ettiğini kaydetti.

Muhammed, 2017'de İsveç'in Malmö kentinde en çok konulan isim olurken, aynı yıl İngiltere ve Galler'de de en fazla tercih edilen isimler listesinde 10'uncu sırada yer almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:51 Kaynak: AA

Oliver, Norveç, Güncel
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