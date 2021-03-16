Oslo'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerde en fazla 2 misafir ağırlanabilecek - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) üçüncü dalgasının yaşandığı Norveç'in başkenti Oslo'da, salgın tedbirleri kapsamında evlerde en fazla iki kişi ağırlanabilecek.

Oslo Belediye Başkanı Raymond Johansen, düzenlediği basın toplantısında, son haftalarda kentte artan Kovid-19 vakaları nedeniyle kısıtlamaların daha da genişletildiğini söyledi.

Oslo'da çevirim içi eğitime geçildiğini ve okulların Paskalya tatili sonrasına kadar kapatıldığını belirten Johansen, evlerde en fazla iki kişinin misafir edilebileceğini kaydetti.

Oslo'da geçen hafta 1967 kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildiren Johansen, "Şehirde uzun süredir çok katı önlemler almamıza rağmen, salgın şubat başından bu yana 4 kattan fazla arttı. Üçüncü bir salgın dalgasının içinde olduğumuza şüphe yok." dedi.

Kovid-19'un mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan türlerinin üçüncü dalgayı yönlendirdiğine ve bunun, daha önceki dalgalardan farklı olduğuna işaret eden Johansen, "Özellikle Oslo'da hakim olan tür İngiltere varyantı. Bu, çocuklar ve gençler arasında daha fazla yayılıyor ve bunu önlemenin daha zor olduğu kanıtlandı." şeklinde konuştu.