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Oslo'da 'Muhammed' 2019'da da en popüler isim oldu
16 dakika önce
Norveç'in başkenti Oslo'da bu yıl da en popüler erkek bebek isimi Muhammed oldu. Bu isim 2008 yılından bu yana Müslüman nüfusun yoğun olduğu Oslo'da en çok konulan isim
Norveç'in başkenti Oslo'da bu yıl da en popüler erkek bebek isimi Muhammed oldu. Muhammed ismi 2008 yılından bu yana Müslüman nüfusun yoğun olduğu kente en çok konulan isim.
Norveç İstatistik Ofisi'nin (SSB) yayımladığı rapora göre 2019'da doğan erkek bebeklere en çok Muhammed ismi verildi. Fakat raporda bu ismin farklı yazılışlarla "Mohammed" ismi altında sayıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:34
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