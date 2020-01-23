Oslo'da 'Muhammed' 2019'da da en popüler isim oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Oslo'da 'Muhammed' 2019'da da en popüler isim oldu - Son Dakika Dünya

Oslo'da 'Muhammed' 2019'da da en popüler isim oldu

16 dakika önce

Norveç'in başkenti Oslo'da bu yıl da en popüler erkek bebek isimi Muhammed oldu. Bu isim 2008 yılından bu yana Müslüman nüfusun yoğun olduğu Oslo'da en çok konulan isim

Oslo'da 'Muhammed' 2019'da da en popüler isim oldu, System.String[]

Norveç'in başkenti Oslo'da bu yıl da en popüler erkek bebek isimi Muhammed oldu. Muhammed ismi 2008 yılından bu yana Müslüman nüfusun yoğun olduğu kente en çok konulan isim.


Norveç İstatistik Ofisi'nin (SSB) yayımladığı rapora göre 2019'da doğan erkek bebeklere en çok Muhammed ismi verildi. Fakat raporda bu ismin farklı yazılışlarla "Mohammed" ismi altında sayıldığı belirtildi.

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Norveç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:34 
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