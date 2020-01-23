Oslo'da 'Muhammed' 2019'da da en popüler isim oldu

Norveç'in başkenti Oslo'da bu yıl da en popüler erkek bebek isimi Muhammed oldu. Muhammed ismi 2008 yılından bu yana Müslüman nüfusun yoğun olduğu kente en çok konulan isim.



Norveç İstatistik Ofisi'nin (SSB) yayımladığı rapora göre 2019'da doğan erkek bebeklere en çok Muhammed ismi verildi. Fakat raporda bu ismin farklı yazılışlarla "Mohammed" ismi altında sayıldığı belirtildi.