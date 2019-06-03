Oslo'da otoparklar kaldırıldı, araçların şehir merkezine girişi sınırlandırıldı
31 dakika önce
Hayat kalitesini yükletmeyi hedefleyen Norveç'in başkenti Oslo yönetimi, açıklanan son düzenlemeler ile bu konuda tüm örnekleri geride bırakmaya hazırlanıyor. Buna göre şehir merkezini kuşatan 1 km'ye yakın çaptaki alana artık özel araçlar giremeyecek.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:23
'da bazı ülkeler trafiğin yoğun olduğu şehirlerde hava ve ses kirliliğinin önüne geçmek için daha önce görülmemiş önlemler almaya başladı.
Hayat kalitesini yükletmeyi hedefleyen Norveç
'in başkenti Oslo yönetimi, açıklanan son düzenlemeler ile bu konuda tüm örnekleri geride bırakmaya hazırlanıyor. Buna göre şehir merkezini kuşatan 1 km'ye yakın çaptaki alana artık özel araçlar giremeyecek.
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