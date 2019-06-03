Son Dakika Haberleri: Oslo'da otoparklar kaldırıldı, araçların şehir merkezine girişi sınırlandırıldı
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Oslo'da otoparklar kaldırıldı, araçların şehir merkezine girişi sınırlandırıldı

31 dakika önce

Hayat kalitesini yükletmeyi hedefleyen Norveç'in başkenti Oslo yönetimi, açıklanan son düzenlemeler ile bu konuda tüm örnekleri geride bırakmaya hazırlanıyor. Buna göre şehir merkezini kuşatan 1 km'ye yakın çaptaki alana artık özel araçlar giremeyecek.

Oslo'da otoparklar kaldırıldı, araçların şehir merkezine girişi sınırlandırıldı, System.String[]
Avrupa'da bazı ülkeler trafiğin yoğun olduğu şehirlerde hava ve ses kirliliğinin önüne geçmek için daha önce görülmemiş önlemler almaya başladı.

Hayat kalitesini yükletmeyi hedefleyen Norveç'in başkenti Oslo yönetimi, açıklanan son düzenlemeler ile bu konuda tüm örnekleri geride bırakmaya hazırlanıyor. Buna göre şehir merkezini kuşatan 1 km'ye yakın çaptaki alana artık özel araçlar giremeyecek.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:23 
Avrupa, Norveç, Dünya
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