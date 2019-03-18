Osman Ağa'nın Balmumu Heykeli Giresun'da Sergilenmeye Başlandı
36 dakika önce
Giresun Belediyesi tarafından Milli Mücadele Kahramanı Milis Yarbay Topal Osman Ağa ve Karazıpkalılar Müzesi için hazırlanan balmumu heykeli sergilenmeye başlandı.
Giresun
Belediyesi tarafından Milli Mücadele Kahramanı Milis Yarbay Topal Osman Ağa
ve Karazıpkalılar Müzesi için hazırlanan balmumu heykeli sergilenmeye başlandı.
Müze açılışına kadar Atatürk Meydanı
'nda sergilenecek heykelin açılışını ise Belediye Başkanı Kerim Aksu
, CHP Milletvekili Necati Tığlı
ile birlikte gerçekleştirdi. Törende konuşan Aksu, 'Milli Mücadelede Karazıpkalılar ve Osman Ağa Müzesi' için yapılan heykelin müze yapılana kadar meydan da sergileneceğini söyledi.
Giresun'un şehri dışında şehitliği olan tek il olduğunu hatırlatan Aksu, "Gönüllü alaylarla vatan savunmasına katılan Giresun'un kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Büyük Atatürk'ün Muhafız Alay Komutanı Milis Yarbay Osman Ağa ve arkadaşlarına yakışan bir müze yapacağız. Atatürk'ü Osman Ağa'sız, Osman Ağa'yı Atatürk'süz düşünemiyorum" dedi. - GİRESUN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:55 Kaynak: İHA
Yeni Zelanda Saldırısında Öldürülenler Arasında Milli Kaleci de Varmış
Şenol Güneş, 15 Yıl Aradan Sonra Milli Takım Eşofmanlarını Giydi
Şenol Güneş'ten Arda Turan ve Caner Açıklaması: Yaşına Başına Bakmam, Oynatırım
Son Dakika! Hollanda Polisi, Utrecht Saldırganının Türk Olduğunu Açıkladı