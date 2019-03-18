Son Dakika Haberleri: Osman Ağa'nın Balmumu Heykeli Giresun'da Sergilenmeye Başlandı

Osman Ağa'nın Balmumu Heykeli Giresun'da Sergilenmeye Başlandı

36 dakika önce

Giresun Belediyesi tarafından Milli Mücadele Kahramanı Milis Yarbay Topal Osman Ağa ve Karazıpkalılar Müzesi için hazırlanan balmumu heykeli sergilenmeye başlandı.

Osman Ağa'nın Balmumu Heykeli Giresun'da Sergilenmeye Başlandı, System.String[]
Giresun Belediyesi tarafından Milli Mücadele Kahramanı Milis Yarbay Topal Osman Ağa ve Karazıpkalılar Müzesi için hazırlanan balmumu heykeli sergilenmeye başlandı.

Müze açılışına kadar Atatürk Meydanı'nda sergilenecek heykelin açılışını ise Belediye Başkanı Kerim Aksu, CHP Milletvekili Necati Tığlı ile birlikte gerçekleştirdi. Törende konuşan Aksu, 'Milli Mücadelede Karazıpkalılar ve Osman Ağa Müzesi' için yapılan heykelin müze yapılana kadar meydan da sergileneceğini söyledi.

Giresun'un şehri dışında şehitliği olan tek il olduğunu hatırlatan Aksu, "Gönüllü alaylarla vatan savunmasına katılan Giresun'un kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Büyük Atatürk'ün Muhafız Alay Komutanı Milis Yarbay Osman Ağa ve arkadaşlarına yakışan bir müze yapacağız. Atatürk'ü Osman Ağa'sız, Osman Ağa'yı Atatürk'süz düşünemiyorum" dedi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:55 Kaynak: İHA

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