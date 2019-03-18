Son Dakika Haberleri: Osman Ağa'nın Balmumu Heykeli Sergilenmeye Başlandı

Osman Ağa'nın Balmumu Heykeli Sergilenmeye Başlandı

39 dakika önce

Giresun Belediyesince "Milli Mücadelede Karazıpkalılar ve Osman Ağa Müzesi" için hazırlatılan Osman Ağa'nın balmumu heykeli, Atatürk Meydanı'nda törenle sergilenmeye başladı.

Osman Ağa'nın Balmumu Heykeli Sergilenmeye Başlandı, System.String[]
Giresun Belediyesince "Milli Mücadelede Karazıpkalılar ve Osman Ağa Müzesi" için hazırlatılan Osman Ağa'nın balmumu heykeli, Atatürk Meydanı'nda törenle sergilenmeye başladı.

Törende konuşan Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun'un binlerce şehit veren bir il olduğunu belirterek, "Anadolu'nun tüm coğrafyasının savunmasında gönüllü olan dedelerin torunlarıyız. Bu olay çok önemlidir. Giresun iki tane gönüllü alay çıkarmıştır. Beş bin kişi ile giden gönüllü dedelerimiz, geriye sadece 250 kişi dönebilmiştir." dedi.

Osman Ağa'yı saygı ve minnetle andıklarını aktaran Aksu, şunları söyledi:

"Osman Ağa adına bu şehirde herhangi bir figür çalışma yoktu. Biz bu şehirde Osman Ağa'nın hatıralarının yaşamasını her zaman istedik. Yaptırdığımız balmumu heykelini Giresun'a, Atatürk Meydanı'na getirdik. Önümüzdeki günlerde belediyemize ait tarihi binayı restore edip Milli Mücadelede Karazıpkalılar ve Osman Ağa Müzesi yapacağız. Yapacağımız müzede Osman Ağa ve arkadaşlarını yaşatacağız."

Konuşmaların ardından Osman Ağa'nın balmumu heykeli sergilenmeye başlandı.

Törene, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Osman Ağa'nın yakınları ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:29 Kaynak: AA

Kerim Aksu, Atatürk Meydanı, Giresun, Güncel
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