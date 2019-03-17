Osman Ak Çanakkale Şehitlerini Unutmadı
15 dakika önce
Osman Ak Çanakkale şehitlerini unutmadı Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılını özel kliple kutladılarBURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılını hazırladıkları özel kliple kutladı.
Osman Ak Çanakkale
şehitlerini unutmadı Çanakkale Zaferi
'nin 104'üncü yılını özel kliple kutladılar
BURSA - Bursa
İl Emniyet Müdürlüğü
, 18 Mart Çanakkale Zaferi
'nin 104'üncü yılını hazırladıkları özel kliple kutladı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatı üzerine Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü için özel bir klip hazırladı. Klipte Dur Yolcu şiiri eşliğinde Çanakkale Savaşı'ndan görüntü ve fotoğraflara yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:14 Kaynak: İHA
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