Son Dakika Haberleri: Osman Ak Çanakkale Şehitlerini Unutmadı

Osman Ak Çanakkale Şehitlerini Unutmadı

15 dakika önce

Osman Ak Çanakkale şehitlerini unutmadı Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılını özel kliple kutladılarBURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılını hazırladıkları özel kliple kutladı.

Osman Ak Çanakkale Şehitlerini Unutmadı, System.String[]
Osman Ak Çanakkale şehitlerini unutmadı
Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılını özel kliple kutladılar

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılını hazırladıkları özel kliple kutladı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatı üzerine Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü için özel bir klip hazırladı. Klipte Dur Yolcu şiiri eşliğinde Çanakkale Savaşı'ndan görüntü ve fotoğraflara yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:14 Kaynak: İHA

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