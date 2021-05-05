Osman Akbıyık: " Bu durum Pazar esnafına hiç ilaç olmayacak" - Son Dakika

Osman Akbıyık: " Bu durum Pazar esnafına hiç ilaç olmayacak"

05.05.2021 13:40
Osman Akbıyık:

Kayseri Meyveciler-Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık, İçişleri Bakanlığının tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda tam kapanma süreci içerisinde bulunan 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde pazarların açılması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu durum Pazar esnafına hiç ilaç...

Kayseri Meyveciler-Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık, İçişleri Bakanlığının tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda tam kapanma süreci içerisinde bulunan 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde pazarların açılması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu durum Pazar esnafına hiç ilaç olmayacak" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün yayınlanan genelge ile pazarcılar için yeni kararlar alınmıştı. Alınan kararda tam kapanma sürecinin içerisinde bulunan 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde pazar yerlerinde sadece sebze ve meyve ile sınırlı olacak şekilde pazarların açılması kararı alındı. Alınan karar hakkında İhlas Haber Ajansına açıklamalarda bulunan Meyveciler- Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık, "Bu genelgenin yanlış olduğunu düşünüyorum" dedi.

Daha önce pazarların 21 gün açılmaması yönünde genelge aldıklarını ve sorun sağlık olduğu için saygı duyduklarını söyleyen Akbıyık, "Bu genelgenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Zaten bütün esnaflarımız mağdur oldu. Daha önce 21 gün bize pazarlarımızı açmamamız yönünde genelge geldi. Biz pazarlarımızı açmıyoruz. Alınan kararlara saygı duyduk. Sorunumuz sağlık olduğu için alınan kararlara saygı duyduk ama yanlış olduğunu düşündük. Marketleri açık bıraktılar. Bu yüzden esnaf da mağdur oldu. Vatandaşta mağdur oldu. Vatandaş marketlere mahkum bırakıldı. Dün de sadece Cumartesi günü açılacak diye bir genelge geldi. Bu da yanlış bir şey. Tuhafiye züccaciye, kuru bakliyat, yumurta, peynir ve zeytin satışı yapan esnafımıza da açtırmayacaklar. Sadece sebze ve meyve satan esnaf açacak. Bunun nedeni ise çiftçinin elinde, halcinin elinde mal kaldığı için esnafa açtırıyorlar" dedi.

Pazarların her gün açtırılması gerektiğini ifade eden Osman Akbıyık, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bir gün için olmaz. Esnaf olarak Cumartesi gün açtığımız zaman elimizde kalan ürünü bir hafta boyunca ne yapacağız. İkinci Cumartesi günü için ise o günde bayramın 3. gününe denk geliyor. Bayramın 3. gününde hangi müşteri pazara girecek. Bunlar yanlış diye düşünüyoruz. Esnafta tepkili şu an ve telefon üstüne telefon aldım. Gece boyunca da tüm esnafın tepkisine cevap verdik. Esnaflarımızda pazarları açmayalım diyorlar. Esnaflarımız kısıtlamadan muaf şekilde kendi pazar yerlerini açabilecekler. Vatandaşta kendi semtine açılan pazarlara gidebilecekler. Bütün pazarlara gidemeyecek. Bu durum pazar esnafına hiç ilaç olmayacak. Bizim pazarcılar olarak daha da zararımıza yani açtığımız gün satamadığımız malı atacağız. Sermaye bile cebimizden gidecek. Yani bir faydası olmayacak. Bize daha önce ki genelgede 21 günlük açmadığımız sürede esnafa bin TL destek devam edecek denildi. Yine esnafa 3 yıl faizsiz 75 bin TL kredi desteği söylendi. Bizde sevinerek esnafımız ile paylaştık. Ondan sonra ki gün genelgede esnafı pazarcı esnafımız faydalanamayacak diye yayınlandı. Bu da hiç iyi olmadı. En azından bu durumdan esnafımızda faydalanırdı." - KAYSERİ

Osman Akbıyık: Bu durum Pazar esnafına hiç ilaç olmayacak

Kayseri, Esnaf, Mayıs, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osman Akbıyık: ' Bu durum Pazar esnafına hiç ilaç olmayacak' - Son Dakika


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