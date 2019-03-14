Son Dakika Haberleri: Osman Altıntaş: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır

Osman Altıntaş: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır

1 saat önce

Kütahya'nın en büyük mahallesinin, 20 bin nüfuslu Yunus Emre Mahallesi olduğunu bildirildi.

Osman Altıntaş: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır, System.String[]
Kütahya'nın en büyük mahallesinin, 20 bin nüfuslu Yunus Emre Mahallesi olduğunu bildirildi.

13 bin seçmenli mahallenin 2 dönem muhtarlığını yapan ve üçüncü dönem için de aday olan Osman Altıntaş, hizmetlerinden dolayı Belediye Başkan Kamil Saraçoğlu ve AK Parti hükümetlerine yetkililerine teşekkür etti.

Altıntaş, "3 yıllık çabamız sonucu mahallemize sağlık merkezi ve 112 Acil Servisi istasyonu kuruldu. İmar problemlerinin bir çoğu çözümü kavuştu. Park ve çocuk oyun alanlarımızın tamamı yenilendi. Yağmur suyu hattı yapıldı. Görev sürem içerisinde mahallemiz onlarca hizmetle tanıştı. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Altıntaş, yeni dönemde başta spor kompleksi olmak üzere bir çok yeni hizmeti mahallelerine kazandıracaklarını sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:25 Kaynak: İHA

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