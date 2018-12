Osman Ayık: 2019'da Yurt Dışı Fiyatlarında Yüzde 10-15 İyileşme Mümkün

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "2018 yılı sonunda hala 2014 yılındaki ortalama fiyatlarımızın yaklaşık yüzde 15 ile yüzde 25 arasında gerisindeyiz. 2019 yılında yurt dışı fiyatlarımızda, yüzde 10 ile 15 arasında değişen iyileşmeler mümkün olabilir" dedi.Turist sayısında rekorların yılı olan 2018'i geride bırakmaya hazırlanırken, sektörün 2019 yılından da beklentileri büyüdü. 2018 yılında turist sayısı açısından önceki yıla göre ciddi oranda artış olurken, turizm işletmeleri ise hala 2014 yılı fiyatlarını yakalayamadığı için fiyat artışına gitti. TÜROFED Başkanı Osman Ayık ise bu rakamların dış pazarlarda ortalama yüzde 10 ile 15 arasında beklendiğini söyledi. Başkan Ayık ayrıca iç pazar için de erken rezervasyonun önemine bir kez daha vurgu yaptı.'DIŞ PAZARDA ARTIŞ YÜZDE 10 İLE 15 ARASI'TÜROFED Başkanı Osman Ayık, "Muhtemelen biz 2019 yılında sayılarla birlikte fiyatlarımızda da iyileşmeyi göreceğiz. Şu an itibariyle bakıldığında 2018 yılı sonunda hala 2014 yılındaki ortalama fiyatlarımızın, yüzde 15 ile 25 arasında gerideyiz. 2019 yılında bu miktarın bir kısmını telafi etme şansımız olacak. Şu an itibariyle Avrupa pazarında yaklaşık yüzde 5 ile 15 arasında, kontratlarda tesisine göre bir miktar daha iyileşmeler zaten yapıldı. Talepte de bu canlılık devam ettiği takdirde, buna diğer pazarları da dahil ettiğimizde 2019 yılında muhtemelen yurt dışı fiyatlarımızda yüzde 10 ile 15 arasında değişen iyileşmeler mümkün olabilir" dedi.SON DAKİKAYA KALMAYINBunun iç pazarda da etkisi olacağını vurgulayan Osman Ayık, "Dövizdeki artış ister istemez, iç pazar fiyatlarının bir miktar yukarı çıkmasına neden olacak ama biz sektör olarak iç pazarı her zaman çok önemsiyoruz. İç pazar bizim en önemli kaynak pazarımız diyoruz. Dolayısıyla da iç pazardaki alım gücünü dikkate alarak bu fiyat farklılıklarını birebir iç pazara yansıtmak gibi bir eğilim yoktur. Ama iç pazardan da beklentimiz şu; erken davranmaları, erken rezervasyon yaptırmaları. Son dakikaya kaldıklarında ister istemez daha pahalı fiyatlarla alım yapma zorunda kalırlar. Dolayısıyla erken davrandıkları takdirde çok daha makul fiyat artışlarıyla karşılaşarak çok rahat şekilde tatil paketlerini satın alabilirler" diye konuştu.'ERKEN REZERVASYON SON DERECE ÖNEMLİ'Erken rezervasyonun önemine işaret eden Osman Ayık, şöyle dedi: "Dilediğiniz oteli bütçenize uygun koşullarda alma şansınız oluyor. İkincisi de yer bulma şansınız oluyor. Ama geciktiğiniz takdirde dilediğiniz oteli alamıyorsunuz, almaya kalksanız da çok yüksek fiyatla alıyorsunuz. Dolayısıyla da son dakikada bulabildiğinizi alıyorsunuz. Orada da pazar koşulları size neyi dayatıyorsa onu alıyorsunuz. Dolayısıyla erken rezervasyon bizce son derece önemli. Hem ekonomik, hem de seçme şansınızın en fazla olduğu dönemdir. Onun için erken rezervasyona mutlaka katılmak lazım ve o dönemde alım yapmak lazım."- Antalya