Osman Baydemir hakkında suç duyurusu

Eski HDP milletvekili Osman Baydemir'in İngiltere'de yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan başvuru dilekçesinde, Baydemir'in Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı aleyhinde konuşma yaptığı ve Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği kaydedildi.

Baydemir'in sözlerinin "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirilemeyeceğinin belirtildiği dilekçede, "Terör sevdası veya sempatisi nedeniyle aklı, kalbi ve vicdanı kararan ve bu nedenle de gerçekleri görmekten aciz olan kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı operasyonunda saklı; yüksek aklı, ortak vicdanı, mazlum duyarlılığını ve tarih şuurunu idrak etmeleri elbette ki beklenemez." ifadeleri yer aldı.

Baydemir'in, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin, hakaret içerikli olduğu da vurgulanırken, "Şüpheli Osman Baydemir, Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımızı hedef alarak yapmış olduğu açıklamaları nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın kişiliği, saygınlığı ve itibarını hedef alarak atılı suçu alenen işlemiştir. Şüphelinin söylemleri açıkça Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılama suçunun unsurlarını oluşturmakta olup bu suçtan da cezalandırılması hukuki bir zorunluluktur." denildi.

Dilekçede, Baydemir'in "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işlediği belirtilerek cezalandırılması talep edildi.

Dilekçede, ayrıca Baydemir'in konuşması sırasında orada bulunan ve Cumhurbaşkanı ile Türkiye aleyhine slogan atanların da cezalandırılmaları istendi.