Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki milyonlar da kayıtsız kalmadı - Son Dakika

54 yaşındaki Necla ile 55 yaşındaki eşi Metin Büyükşen, Konya'nın Karatay ilçesindeki evlerinde kar maskeli biri tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Çiftin üç çocuğundan biri olan Büşra Büyükşen ise o korkunç cinayetin tanığı oldu.

20 GÜN ÖNCE EVDEN KOVMUŞ

Yaşlı çift pompalı tüfekle evlerinde katledilirken, kızları Büşra da yanlarındaydı. Ölü taklidi yaparak cinayetten kurtulduğunu söyleyen Büşra, çelişkili ifadeleri ve cinayet anındaki davranışı ile olayın bir numaralı şüphelisi oldu. Diğer şüpheli ise aynı ilçede yaşayan evli ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen'di. Cinayetten 20 gün önce Betül Büyükşen'in kayınpederi ile mehir yüzünden kavga edip onları evlerinden kovduğu ortaya çıktı.

"BEN DAHİL HERKESİ ADAM GİBİ SORGULAYIN"

Anne babası katledilen Dr. Osman Büyükşen ise Müge Anlı'ya başvurdu. 3 senedir çözülemeyen cinayetin failinin bulunmasını isteyen Dr. Osman Büyükşen, canlı yayında sinir krizi geçirdi. Müge Anlı'ya sarılarak ağlayan ve anne babasının katilini arayan doktor, "Şüphelilerin ikisi de kardeşim ben ne yapayım. Özel ekip kurulmasını istiyorum, ben dahil herkesi adam gibi sorgulayın. Herkes bana aynı şeyleri söylüyor, ben ne yapacağım Müge hanım? Siz söyleyin Allah aşkına. Ben bu dosyayı araştırmak için istifa etmek istedim de pandemi nedeniyle yapamadım." dedi.

MÜGE ANLI SARILIP TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI

Bu sırada "Yapma" diyerek ağlamaya başlayan Anlı, duygusal anlar yaşayan Büyükşen'e sarılarak "Seni çok iyi anlıyoruz ve seni seviyoruz." dedi.

BÜYÜKŞEN AĞLADI, TÜRKİYE AĞLADI

Doktor Osman Büyükşen'in canlı yayın sırasındaki isyanı televizyon karşısındaki milyonları da ağlattı. Anne ve babasının katillerinin yakalanması için sonsuz çaba sarf eden Büyükşen'in başlattığı imza kampanyası da yayındaki isyanı sonrasında harekete geçirildi.

"Osman Büyükşen'in sesi oluyoruz" çıkışıyla bir araya gelen çok sayıda kişi cinayetin aydınlatılması için sosyal medya üzerinden girişimlerde bulunmaya başladı.