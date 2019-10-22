Son Dakika Haberleri: Osman Çakmak: "2020 Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz..."
Son Dakika Spor Osman Çakmak: '2020 Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz...'

Osman Çakmak: "2020 Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz..."

33 dakika önce

Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki milli takım sporcuları günde iki antrenmana çıkıyor.

Osman Çakmak:

Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki milli takım sporcuları günde iki antrenmana çıkıyor. Milli takım kampında tecrübeli futbolcuların yanı sıra genç milli takımdan da sporcular yer alıyor.


Polonya ile cuma günü hazırlık maçı oynayacaklarını belirten teknik direktör Osman Çakmak, kampın 29 Ekim'de sona ereceğini dile getirdi. Milli takımın hedeflerini anlatan Çakmak, "4 dünya üçüncülüğü, Euro Cup şampiyonluğu, Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi takımız. Bu çıtayı korumak ve sportif başarının yanı sıra genç arkadaşlarla başarılı olmayı istiyoruz. Biz engelli sayısını artırmadık. Var olan engellileri dışarı çıkardık, spora yönelttik. Hedefimiz 2020 Avrupa Şampiyonası'nda son şampiyon apoletimizi taşımak. Avrupa Şampiyonası'nda 12 olan ülke sayısı 16'ya çıktı. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda 'Ampute futbolu Türkiye'den sorulur' sloganımızı Avrupa ve dünyaya duyurmak istiyoruz" diye konuştu.


Milli takım kampında genç milli takımdan sporcuların da yer aldığını vurgulayan Çakmak, takımın gelecekteki başarısı için gençlerin uyumunun önemine de dikkat çekti.


Osman Çakmak, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:14 
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