Osman Çakmak'ın Acı Günü
38 dakika önce
Ampute Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın anne ve babası sobadan sızan gazdan zehirlendi.
Ampute Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak
'ın anne ve babası sobadan sızan gazdan zehirlendi. Çakmak'ın annesi hayatını kaybetti, babası ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Tokat
'ın Zile
ilçesinin Narkışla köyünde ikamet eden Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak (68) ile babası Ömer Çakmak
(85) sobadan sızan gazdan zehirlendi. Yaşanan olayda yaşlı kadın hayatını kaybederken durumu ağır olan Ömer Çakmak Zile Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Acı olayı haber alan Osman Çakmak memleketi Zile'ye oradan da babasını görmek için Tokat Devlet Hastanesine geldi. Çakmak burada yaptığı değerlendirmede, "Biz inançlı insanlarız. Beklenmedik bir şey oldu. Hep söylediğimiz buydu. Bir an önce anne babanın elini öpmek lazımmış. Avrupa
Şampiyonası, Dünya Şampiyonası derken anne ile zaman geçirme şansımız olmadı. Bu süreçte yükü hep abime attım. O da kurtaramadı" şeklinde konuştu.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:26 Kaynak: İHA
Genç Şarkıcı Kelsy Karter, Yanağındaki Dövmenin Kalıcı Olmadığını Açıkladı
Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Çakmak'ın Sobadan Zehirlenen Annesi Öldü, Babası Yoğun Bakıma Alındı
Dünyaca Ünlü Fashion One TV, Number1'a Ortak Oldu
CHP'de Bayraklı Krizi! Erdal Aksünger, Adaylıktan Çekildi