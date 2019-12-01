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Osman Çakmak'ın babası vefat etti
6 saat önce
Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak, hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:22 Kaynak: AA
Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak, hayatını kaybetti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Ömer Çakmak'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Ömer Çakmak'ın cenazesi, yarın memleketi Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde toprağa verilecek.
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