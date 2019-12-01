Son Dakika Haberleri: Osman Çakmak'ın babası vefat etti
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Osman Çakmak'ın babası vefat etti

6 saat önce

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak, hayatını kaybetti.

Osman Çakmak'ın babası vefat etti, System.String[]

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak, hayatını kaybetti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Ömer Çakmak'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Ömer Çakmak'ın cenazesi, yarın memleketi Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde toprağa verilecek.

Osman Çakmak, Ömer Çakmak, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:22 Kaynak: AA
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