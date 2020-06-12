Osman Çakmak'ın ismi stada verilecek
Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Yerköyspor Stadı'n ismini "Osman Çakmak Stadı" olarak belirledi.
Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Yerköyspor Stadı'n ismini "Osman Çakmak Stadı" olarak belirledi.
Son zamanlarda alt yapıya verdiğin önemle dikkat çeken Yerköyspor yeniden stadına kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Yerköyspor yeni sezonda maçlarını kendi stadında oynayacak.
Güneydoğu gazisi olan Ampute Milli takımının efsane kaptanı ve şu anda Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak ismi Kayseri'de yaşayacak. Yerköyspor Kulübü aldığı karar ile Stadı'n ismini Osman Çakmak Stadyumu olarak anılacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Yerköyspor Kulüp Başkanı Hacı Yusuf Şahin, " Türk milleti olarak bu vatan için can veren şehitlerimize bu uğurdan mücadele edip gazi olanlarımıza ben bu vatana her ne şekilde olursa olsun hizmet edene gönülden bağımız vardır. Millet olarak terör belasından çok çektik, orada nice fidanları kaybettik. Kaybettiğimiz fidanların ismini gönlümüze yazdığımız gibi stadımızın üzerine de yatacağız. Güneydoğu'da mayına basarak hayatının baharında bir bacağını bu vatan için bırakan Ampute Milli Takım Teknik Direktörümüz Osman Çakmak'ın ismi Yerköyspor stadımızda yaşayacak" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 02:52 Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Osman Çakmak'ın ismi stada verilecek - Son Dakika Spor
Son Dakika Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor