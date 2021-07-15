Üye Girişi
Osman Çarkcı: "Dünya şampiyonluğu maçımız 15 Temmuz'a denk gelmişti" - Son Dakika

Osman Çarkcı: "Dünya şampiyonluğu maçımız 15 Temmuz'a denk gelmişti"

15 Temmuz 2021 Perşembe 13:16

- Osman Çarkcı: "Dünya şampiyonluğu maçımız 15 Temmuz'a denk gelmişti" İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Osman Çarkcı: "O Dünya şampiyonluğunun anlamı çok büyük" "Hedefimiz hem erkek hem kadın takımı ile Dünya Şampiyonluğu", İşitme Engelliler Voleybol Milli...

- Osman Çarkcı: "Dünya şampiyonluğu maçımız 15 Temmuz'a denk gelmişti"

İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Osman Çarkcı:

"O Dünya şampiyonluğunun anlamı çok büyük"

"Hedefimiz hem erkek hem kadın takımı ile Dünya Şampiyonluğu",

KARABÜK - İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkcı, 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde oynadıkları şampiyonluk maçının 15 Temmuz darbe gününe rast geldiğini ve o gün kazanılan şampiyonluğun anlamının çok büyük olduğunu dile getirdi.

İşitme Engelliler Erkek ve Kadın Valeybol Milli Takımı, Eylül ayında İtalya'nın Siena kentinde yapılacak İşitme Engelliler Voleybol Dünya Şampiyonası'na Karabük'te hazırlanırken Başantrenör Osman Çarkcı hedeflerinin her iki takımla da dünya şampiyonu olmak olduğunu söyledi.

İtalya'ya İşitme Engelliler Voleybol Erkek Milli Takımı'nın şampiyon unvanı ile gideceklerini belirten Osman Çarkcı, "İşitme Engelliler Federasyonu olarak voleybol branşında kadın ve erkek Karabük'te kamp yapıyoruz. Hedef Dünya şampiyonluğu. Erkek takımımız Dünya şampiyonu unvanı ile gidecek İtalya'nın Siena kentine bağlı Terme'ye. Kadın milli takımımız birkaç yıldır katılmıyordu. Hep birlikte iyi bir kadın milli takımı oluşturduk. Onlar da umuyorum iyi bir derece ile Türkiye'ye dönecekler. Hedefimiz hem erkek hem de kadın milli takımı ile dünya şampiyonu olmak" dedi.

Çarkcı, Karabük'te oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Burada protokol tarafından ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gösterilen yakın ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü imkanlar çok güzel. İstediğimiz her şey var. Salon olsun, top olsun, otel olsun; her şey güzel. Bize sadece çalışmak düşüyor. Çocuklar da gayet iyi. Teknik heyet ve oyuncular uyum içerisinde. Hem kadın hem erkek takım ile çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Dünya Şampiyonası final maçımız 15 Temmuz'da gerçekleşen hain saldırıya rast gelmişti"

İşitme Engelliler Voleybol Erkek Milli takımı ile 2016 yılında oynadıkları Dünya Şampiyonası'nın final maçının 15 Temmuz'a rast geldiğini vurgulayan Çarkcı, "Erkek milli takımı Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde 2016 yılında Dünya Şampiyonu olmuştu. Dünya Şampiyonası final maçımız 15 Temmuz'da gerçekleşen hain saldırıya rast gelmişti. Bizim için çok önemliydi. Biz Amerika'daydık ama ülkemizdeki bu karışıklıktan dolayı çok değişik duygularla final maçına çıktık. Ukrayna ile oynamıştık. O maçta gerçekten vatan, millet, bayrak için çocuklarımız resmen sahada savaş verdiler. Maçı 3-2 kazandık. Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin sesini Amerika'dan duyurduk. Benim için hayatımda da en önemli şeylerden bir tanesi o Dünya Şampiyonası'dır. Tarihi 15 Temmuz 2016 ama biz orada gelip ülkemiz de galip geldi. Hem çocuklarımız hem bizim için çok önemli bir Dünya Şampiyonası'ydı. Bizim için anlamı çok büyük" ifadelerini kullandı.

Eylül ayına kadar Karabük'te kamp yapacaklarını söyleyen Çarkcı, "Karabük ve Safranbolu, İtalya'da şampiyonanın yapılacağı yere iklim bakımından benzerlik gösteriyor. Burada bir kamp etabı daha geçirdikten sonra son kamp için Eylül ayı içerisinde Ankara'ya gidip hazırlık maçları oynayacağız. Sonrasında 20 Eylül'de de İtalya'ya hareket edeceğiz" dedi.

Çarkcı, kadronun diğer kamp etabında kesinlik kazanacağını ifade ederken, "Deneyeceğimiz birkaç oyuncu bulduk. İşitme engelli oyuncu bulmak gerçekten çok zor. Bir oyuncu bulduğumuz zaman inanılmaz şekilde seviniyoruz. Bu sene alt liglerden gayet iyi iki oyuncu bulduk. Biri 14 yaşında diğeri ise 17 yaşında çok genç oyuncular. İkisi de çok yetenekli. İleriki yıllarda milli takımımıza çok katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Bu kamp dönemi oyunculara bakmakla geçti ama yine Karabük'te yapacağımız bir sonraki kampımızda asıl kadro ile yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Osman Çarkcı: Dünya şampiyonluğu maçımız 15 Temmuz'a denk gelmişti
Osman Çarkcı: Dünya şampiyonluğu maçımız 15 Temmuz'a denk gelmişti
Osman Çarkcı: Dünya şampiyonluğu maçımız 15 Temmuz'a denk gelmişti
Osman Çarkcı: Dünya şampiyonluğu maçımız 15 Temmuz'a denk gelmişti
Osman Çarkcı: Dünya şampiyonluğu maçımız 15 Temmuz'a denk gelmişti
Osman Çarkcı: Dünya şampiyonluğu maçımız 15 Temmuz'a denk gelmişti

Amerika Birleşik Devletleri, 15 Temmuz, voleybol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osman Çarkcı: 'Dünya şampiyonluğu maçımız 15 Temmuz'a denk gelmişti' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Melih Bulu, uygulamaya soktuğu 13:32 Melih Bulu, uygulamaya soktuğu "Mezunlara giriş yasağı" kararı devam ederse Boğaziçi'ne giremeyecek Ak Parti'den Ayvalık Belediye Başkanı adayı olacağı konuşan Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz 12:07 Ak Parti'den Ayvalık Belediye Başkanı adayı olacağı konuşan Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı 11:52 İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı
Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı 11:40 Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı 11:23 Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu 11:05 Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu
Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına geçeceği iddiası gündem oldu 10:53 Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına geçeceği iddiası gündem oldu Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp 10:22 Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp

Son Dakika Haberleri
13:37 Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!
13:32 Melih Bulu, uygulamaya soktuğu "Mezunlara giriş yasağı" kararı devam ederse Boğaziçi'ne giremeyecek
11:58 Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı
11:52 İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı
11:50 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım
11:43 Sarı-Lacivertliler, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak
11:39 Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı
11:22 Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı
11:21 Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi
11:03 Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik mesajı 15 Temmuz gecesi ilk bombanın düştüğü noktadan verdi: Kimse bu şanlı mücadeleyi önemsizleştiremez Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik mesajı 15 Temmuz gecesi ilk bombanın düştüğü noktadan verdi: Kimse bu şanlı mücadeleyi önemsizleştiremez         
12:58
Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı         
11:58
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım         
11:51
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış 15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış         
11:14
Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor         
11:03
Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti         
10:31
Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın Oromiya eyaletindeki FETÖ okullarını devraldı Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın Oromiya eyaletindeki FETÖ okullarını devraldı         
10:18
R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil         
10:14
15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler? 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?         
09:59
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim         
18:49
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 13:47:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osman Çarkcı: "Dünya şampiyonluğu maçımız 15 Temmuz'a denk gelmişti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement