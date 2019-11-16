Son Dakika Haberleri: Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Isparta'da başladı
Son Dakika Spor Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Isparta'da başladı - Son Dakika Spor

Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Isparta'da başladı

6 saat önce

Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası, Isparta'da başladı.

Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Isparta'da başladı, System.String[]

Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası, Isparta'da başladı.


Süleyman Demirel Üniversitesi 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonaya, 44 kulüpten 135 sporcu katılıyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği antrenör Osman Çullu anısına düzenlediklerini söyledi.


Milli takımlarda uzun yıllar antrenörlük yapan Çullu'yu nisan ayında kaybettiklerini ifade eden Uztürk, "Engelli sporlarına özellikle yüzme sporlarına çok faydası bulunan Osman hocamızı, ilk yapacağımız resmi yarışmada anmayı uygun bulduk." dedi.

Organizasyonda, 2020'de yapılacak Avrupa Şampiyonası için sporcu seçeceklerini belirten Uztürk, "Bu güzel ve bizim açımızdan da katılımı yüksek bir organizasyon. Anadolu'nun diğer kentlerine de yayılmasını sağlamamız gerekiyor. Yüzme branşında bütün illerde çalışan, kendine hedef koyan, özellikle yeni ve genç sporcular mevcut. Bizim en büyük kazanımımız da bu genç çocuklarımızdır." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Sümeyye Boyacı, ilk gün yarışlarında serbest stilde altın, kelebek stilde de gümüş madalya aldığını aktardı.

Şampiyona yarın sona erecek.

Türkiye, Çullu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:34 Kaynak: AA
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