Son Dakika Haberleri: Osman Fencioğlu'ndan Hat ve Minyatür Sergisi

Osman Fencioğlu'ndan Hat ve Minyatür Sergisi

1 saat önce

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Şubat ayı etkinlikleri kapsamında hat ve minyatür sanatçısı Osman Fencioğlu'nun kişisel sergisini, Kartallı meraklılarıyla buluşturdu.

Osman Fencioğlu'ndan Hat ve Minyatür Sergisi, System.String[]
Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Şubat ayı etkinlikleri kapsamında hat ve minyatür sanatçısı Osman Fencioğlu'nun kişisel sergisini, Kartallı meraklılarıyla buluşturdu.

Emekli olduktan sonra yaklaşık 10 yıldır sanatsal çalışmalarına devam eden Fencioğlu'nun yaptığı 47 eser, düzenlenen sergide Kartallı vatandaşlarla buluştu. Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Salonu'nda beğeniye sunulan serginin açılışını ise Kartal Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Oğuzhan Dumlu gerçekleştirdi. Açılışa ayrıca Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Adem Uçar, İnsan Kaynakları Müdürü Güray Öz, Kreşler Müdürü Enif Yavuz Dipşar, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Kemal Özdemir de katıldı. Hat yazmaları, minyatür çalışmaları ve kalem işlerinin yer aldığı sergi, bir hafta boyunca ziyarete açık kalacak. Sergideki eserlerin 10 yıllık bir emeğin sonucu olduğunu ve 47 adet eserin yer aldığını belirten Fencioğlu, katkılarından dolayı Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve tüm Kartal Belediyesi ailesine teşekkür etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:21 Kaynak: İHA

Dumlu, Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çıraklık ve Staj Süreleri Emeklilik Hesabına Dahil Edilecek Kartal'da Çöken Binayla İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Gıda Fiyatlarıyla İlgili Açıklama: Başlattığımız Süreçler Var Lokanta İşletmecisinin Siparişlerinin Bulunduğu Kolilerden 300 Bin Lira Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 12:55:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osman Fencioğlu'ndan Hat ve Minyatür Sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]