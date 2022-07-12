Kurban Bayramı öncesinde 80 binin üzerinde araç geçişiyle rekor kırılan Osman Gazi Köprüsü'nde tatilcilerin geri dönüşü başladı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne yayılması nedeniyle geri dönüşlerde geçmiş yıllarda olduğu gibi aşırı yoğunluk beklenmiyor. Özel sektörde çalışanlar memleketleri ve tatil beldelerinden dönerken kullandığı köprüde akıcı araç yoğunluğu gözlemleniyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Osman Gazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk - Son Dakika

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