Osman Gazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk - Son Dakika
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Osman Gazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk

12.07.2022 20:34

Osman Gazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüşe başlaması nedeniyle Osman Gazi Köprüsü'ne akıcı yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Osman Gazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk

YALOVA - Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüşe başlaması nedeniyle Osman Gazi Köprüsü'ne akıcı yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Kurban Bayramı öncesinde 80 binin üzerinde araç geçişiyle rekor kırılan Osman Gazi Köprüsü'nde tatilcilerin geri dönüşü başladı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne yayılması nedeniyle geri dönüşlerde geçmiş yıllarda olduğu gibi aşırı yoğunluk beklenmiyor. Özel sektörde çalışanlar memleketleri ve tatil beldelerinden dönerken kullandığı köprüde akıcı araç yoğunluğu gözlemleniyor.

Öte yandan köprünün yapılmasıyla uzun araç kuyruklarının tarihe karıştığı feribotlarda da akıcı bir yoğunluk yaşanıyor.

YORUMLAR
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Bakan Karaismailoğlu: 'Osmangazi Köprüsü'nde, 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç ile rekor kırıldı' Bakan Karaismailoğlu: 'Osmangazi Köprüsü'nde, 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç ile rekor kırıldı' Bakan Karaismailoğlu: 'Osmangazi Köprüsü'nde, 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç ile rekor kırıldı' Bakan Karaismailoğlu: 'Osmangazi Köprüsü'nde, 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç ile rekor kırıldı'
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osman Gazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk - Son Dakika

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