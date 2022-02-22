Osman Gazi Köprüsü'ndeki uyuşturucu operasyonlarında 5 gözaltı - Son Dakika
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Osman Gazi Köprüsü'ndeki uyuşturucu operasyonlarında 5 gözaltı

22.02.2022 16:23
Osman Gazi Köprüsü'ndeki uyuşturucu operasyonlarında 5 gözaltı

Yalova Emniyeti tarafından Osmangazi Köprüsü gişelerinde düzenlenen iki operasyonda toplam 5 kişi gözaltına alınırken, 3 kilo 672 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve ecza grubu hap ele geçirildi.

Yalova Emniyeti tarafından Osmangazi Köprüsü gişelerinde düzenlenen iki operasyonda toplam 5 kişi gözaltına alınırken, 3 kilo 672 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve ecza grubu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip Analiz ve Değerlendirme Büro Amirliği ekipleri, 16 plakalı bir otomobilde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Takibe alınan araç Osmangazi Köprüsü gişeleri Yalova istikametinde durduruldu. Araçta narkotik madde arama köpeği Zeytin eşliğinde yapılan aramada arka koltuk içinde zulalanmış 3 kilo 670 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan M.G.G, M.B.P. ve Y.Y. gözaltına alındı.

Ekipler yine aldıkları istihbarat neticesine 34 plakalı aracı gişeler Yalova istikametinde durdurdu. Araçta bulunan M.T. üzerinde yapılan aramada 1,68 gram metamfetamin, 1.05 gram esrar, 2 adet sentetik ecza grubu tablet hap ele geçirildi. Araçta bulunan M.T. ve İ.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor

Operasyonlarla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Toplumun Huzur ve Güvenliği ile Sağlıklı ve Mutlu Yarınlar için zaman mefhumu gözetmeksizin her ne şartta olursa olsun Uyuşturucu Maddeler ve Uyuşturucu Madde Suçları ile mücadelemiz kararlılıkla aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi. - YALOVA

Osman Gazi Köprüsü'ndeki uyuşturucu operasyonlarında 5 gözaltı

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Osmangazi Köprüsü, Uyuşturucu, Tragger, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osman Gazi Köprüsü'ndeki uyuşturucu operasyonlarında 5 gözaltı - Son Dakika


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