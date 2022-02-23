Osman Gazi Köprüsü'ndeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Osman Gazi Köprüsü'ndeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

23.02.2022 14:18
Osman Gazi Köprüsü'ndeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Osmangazi Köprüsü gişelerinde 3 kilo 670 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda bir kişi tutuklandı, 2 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Osmangazi Köprüsü gişelerinde 3 kilo 670 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda bir kişi tutuklandı, 2 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 plakalı otomobili Osmangazi Köprüsü gişeleri Yalova istikametinde durdurdu. Narkotik madde arama köpeği Zeytin eşliğinde yapılan aramada arka koltuk içinde zulalanmış 3 kilo 670 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda otomobilde bulunan M.G.G, M.B.P. ve Y.Y gözaltına alındı. Zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - YALOVA

Osman Gazi Köprüsü'ndeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Osman Gazi Köprüsü'ndeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

YORUMLAR
500
Yalova polisinden uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı Yalova polisinden uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Osmangazi Köprüsü, Metamfetamin, Narkotik, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osman Gazi Köprüsü'ndeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
14:11 Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Açık ve net; aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin pozisyonunu açıkça ifade etti: Rusya'dan da, Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil!
14:08 Öldürülen İYİ Partili ilçe başkanı davasında 2 kişi tutuklandı!
13:58 İslam Memiş: Savaş riskinden dolayı gram altın 1450 lira olabilir
13:53 Kilo veren Hadise son halini paylaştı, takipçileri ikiye bölündü
13:08 Sadece tarot falına baktırmak istemişti! Gözleri bağlanıp istismar edildi
13:25 Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi!
18:02 Bu hastalık berberi ayakta uyutuyor! 15 yıldır çaresiz bekliyor
13:03 Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor
12:52 İran, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimalinden vazife çıkardı ve Avrupa'ya mesaj verdi: Gaz temin etme kapasitemiz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 14:27:29. #1.12#
SON DAKİKA: Osman Gazi Köprüsü'ndeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement