Osman Gazi Türbesi'nde saygı nöbeti başladı - Son Dakika

Osman Gazi Türbesi'nde saygı nöbeti başladı

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrulgazi'nin Söğüt'teki türbesinde başlayan sancak ve saygı nöbetinin aynısı Bursa'da Osman Gazi'nin türbesinde de gerçekleştiriliyor.

Osman Gazi Türbesi'nde saygı nöbeti başladı, System.String[]

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrulgazi'nin Söğüt'teki türbesinde başlayan sancak ve saygı nöbetinin aynısı Bursa'da Osman Gazi'nin türbesinde de gerçekleştiriliyor. Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yıldönümü kutlamalarına denk getirilen sancak ve saygı nöbetinin başlaması törenlerinde renkli görüntüler oluştu. Bursa Jandarma Komutanlığı bünyesindeki askerler, o dönemin alp kıyafetleriyle sancak nöbetine başladılar. Her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında sancak ve saygı nöbeti gerçekleştirilecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ecdada olan vefayı bir kez daha gösterdiklerini belirterek, "İnşallah bu nöbet ilelebet devam edecektir" dedi.

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılında kutlama programı, mehteran, kılıç kalkan ekibi ve Büyükşehir Belediye Bandosu'nun Tophane'den Atatürk Anıtı'na yürüyüşü ve protokolün anıta çelenk koymasıyla başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından, protokol saygı nöbetinin başlaması törenlerine katıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2,5 ay boyunca özel yetiştirilen askerler Tophane'deki Osman Gazi türbesinde yerini aldı. O dönemin ritüellerini canlandıran askerler ilgiyle izlendi. İlk sancak nöbetinde askerlerin yeminleri esnasında duygu dolu anlar yaşandı.

Bursa'nın farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, her zaman önemli sosyal, kültürel ve ticari anlamda bir merkez olarak öne çıkmış bir şehir olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Böyle olunca tarihin birçok döneminde kuşatmalara maruz kalmış, alınmak istenen bir şehir olmuştur. Osman Gazi'nin başlattığı Bursa Kuşatması 1326 yılında Orhan Gazi tarafından nihayete erdirildi. Bu tarihten itibaren Osmanlı'nın tarihi her anlamda yazılmaya başlamıştır. Bugün Bursa'nın neresine adım atarsak atalım kuruluş döneminin izlerini görürüz" dedi.

Sancak nöbetinin kutsal olduğunu belirten Aktaş, "Bizlere ve şehrimize verdikleri desteklerden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sancak bağımsızlığın sembolüdür. Sancak için gerekirse can verilir. Osman Gazi'den Mustafa Kemal Atatürk'e kadar Bursa Türkiye için her zaman önem arz etmiştir. 11 Eylül Bursa için önemli bir gündür. Bursa 2 yıl 2 ay 2 hafta düşman işgali altında kalmıştır. 98 yıl önce düşman komutanı Osman Gazi'nin türbesine girip "hadi ayağa kalk" diye tekmelemiştir. İşgalden kurtuluşun yıldönümünde ecdadımızın türbesinde tüm dünyaya "biz hürüz ve ayaktayız, bütün dünyaya da barışı vaaz ediyoruz" mesajını veriyoruz. İnşallah bu nöbet ilelebet devam edecektir" diye konuştu.

Bursa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Servet Yiğit ise, "Bugün başlatacağımız saygı nöbeti, Osmanlının manevi ruhuna saygı kapsamında yapılacaktır. Alp başının komutuyla nöbet alanına gelecek Alpler saygıyla nöbetlerini tutarak, al bayrağımızın gölgesinde verdikleri anda bağlı kalarak sura üflenene kadar nöbete devam edeceklerdir" dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen törenle saygı nöbeti başlatıldı ve Bursa İl Müftüsü İzani Turan kürsüden dua etti. Törenin ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa milletvekilleri, belediye başkanları ve protokol üyeleri türbe ziyaretinde bulunarak dualar etti.

(Abdullah Çibir/İHA)

Osman Gazi, Jandarma, Osmanlı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 15:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osman Gazi Türbesi'nde saygı nöbeti başladı - Son Dakika

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