Osman Gazi Türbesi'nin örtüsü ilmek ilmek işleniyor - Son Dakika

Osman Gazi Türbesi'nin örtüsü ilmek ilmek işleniyor

10.01.2021 10:27
Osman Gazi Türbesi'nin örtüsü ilmek ilmek işleniyor, System.String[]

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi Han'ın Tophane'deki türbesinin sanduka puşidesi ilmek ilmek yeniden işleniyor.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi Han'ın Tophane'deki türbesinin sanduka puşidesi ilmek ilmek yeniden işleniyor. Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından işlenen puşidenin bir yılda tamamlanması hedefleniyor. Şu anki örtünün bire bir aynısı işlenen puşide, yaklaşık 200 yıl sağlıklı bir şekilde kullanılabilecek.

Türk-İslam motifleriyle birçok çalışmaya imza atan Bursa Olgunlaşma Enstitüsü, Osman Gazi Türbesi'nin sanduka örtüsünün sadece nakışlarını 1,5 yıl inceledikten sonra örtünün bire bir aynısını işliyor. Hiçbir kimyevi maddenin kullanılmadığı örtülerde hayvani yapıştırıcı ve gümüş tel gibi ürünler kullanıldı. Puşidenin 200 yıl dayanması planlanıyor.

Olgunlaşma enstitülerinin asli görevinin geleneksel kültürü araştırıp gençlere ve yeni nesillere aktarmak olduğunu belirten Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Nilüfer Karakoç, "Bu çalışmaların bir ayağı olarak padişahlarımızın türbe örtülerini puşide atölyelerinde ele alıyoruz. Enstitümüzün bu anlamda 3 farklı atölyesi var. Bunlardan birisi Cumhurbaşkanlığı projesi kapsamında İstanbul'a yaptığımız türbe örtüleridir. Diğer atölyemizde Bilecik'teki türbe örtüleri yapılmaktadır. Ertuğrul Gazi Türbe örtüsünü yaptık. Diğerlerinin çalışmalarını yapmaktayız. Şu an içinde bulunduğumuz atölyede ise Bursa'daki Osmanlı padişahlarının türbe örtülerini işlemekteyiz. 1. Murad, Yıldırım Beyazıt, Orhan Gazi ve son olarak da Osman Gazi türbelerinin sanduka örtülerini işlemekteyiz. 1. Murad'ın Kosova'daki türbe puşidesini de bizler işledik. Bu eserler içerisinde Osman Gazi, bizim ustalık eserimizdir. Bu ürünün tekniği diğerlerinden çok daha farklıdır. Ekibimiz sadece tekniğini çözebilmek için 1,5 sene inceleme yaptı. Teknik belirlendikten sonra büyük bir titizlikle ürünümüzü işlemeye başladık" dedi.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü El Nakışları Bölüm Şefi Güleser Sencar ise, "Türbe örtülerine Bursa'da sultan türbelerindeki puşide örtülerini yapmakla başladık. En son eserimiz Osman Gazi örtüsüdür. Diğer örtülerden farkı ise, normalde puşide örtüleri dival işi denen Maraş tekniğinde çalışılır. Fakat Osman Gazi Türbesi'ndeki örtünün farkı alt yapı çalışmasıdır. Yıllar önce net kaynaklar olmasa da sarayda yapıldığını düşünüyoruz. Çünkü çok farklı bir işleme tekniği var. İşlemelerin altında ahşap oymacılığı tekniği yatmaktadır. Yalnız ahşap oymacılığı derken, altına ahşaptan malzeme konuluyor diye düşünülmesin. Döneminde çirişli kağıtlar kullanılarak alt yapı çalışmaları yapılmış. Bazı örtülerde deri ile çalışılmıştır. Osman Gazi örtüsünde ahşap oymacılığında kullanılan bıçaklarla yapılan bir teknik vardır. Döneminden bugüne kadar bir kaynak olmadığı için çalışmamız zor oldu. Deseni okumak, desenin alt yapısını çözmek epey bir zaman aldı. Çünkü biz örtüyü yenilerken, yeni bir örtü serme mantığında çalışmıyoruz. Orijinaline en yakın şekilde çalışmamızı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bizi de zorlayan en büyük çalışma desenin okunması ve alt yapı çalışmalarıydı. Çirişli kağıtları oyarak boyut kazandırarak, Osman Gazi Türbe örtüsünün üzerindeki çok kıymetli eserin mümkün olduğunca en yakınını yapmaya gayret ettik. Bu eseri çözerken de Türkiye genelinde kaybolmaya yüz tutmuş değil, kaybolmuş bir sanatın da ortaya çıkmasını sağladık. Eminim bundan sonra da herkese çok faydamızın olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Türbe örtülerinin açık mekanlarda bulunduğunu ifade eden Sencar, "Yani toza, neme, rutubete maruz kalmaktadırlar. Bizim Osman Gazi Türbesi'nin örtüsünün alanındaki uzman kişilerin görüşüne göre yaklaşık 180 yıllık bir örtü olduğudur. Bizim işlediğimiz örtü ise 200 yıl daha üzerinde kalacaktır. Çünkü biz daha koruma yöntemleri uyguluyoruz. Örtü çok iyi bir kadife üzerine gümüş tellerle çalışılıyor. İşleme sırasında kesinlikle kimyasal kullanılmıyor. Sadece teknolojik olan fotokopi kağıtlarıdır. Onun dışında hayvani yapıştırıcılar, doğal kağıt ve gümüş teller kullanıyoruz. İnsanlarımıza da burada koruma görevi düşüyor. Ellemeden ve üzerine bir şey dökmeden muhafaza edersek gelecek kuşaklara asırlar öncesi yapılmış eserin replikasını intikal ettirmiş olacağız. Yaklaşık bir yıl sonra sandukanın üzerine sereriz. Bütün dünyaya sergilemiş olacağız" diye konuştu.

Türbe örtülerinde çalışan kişilerin yoğun imtihanlar sonucu alındığını belirten Sencar, bu usta öğreticilerin sadece türbe örtülerinde görev aldıklarını söyledi. Sencar, hat yazılarında Türkiye'nin en önemli hattatlarından Hüseyin Kutlu ve oyma sanatında Cemil Ustaer'in çok desteklerini gördüklerini de sözlerine ekledi. - BURSA

Osman Gazi Türbesi'nin örtüsü ilmek ilmek işleniyor
Osman Gazi Türbesi'nin örtüsü ilmek ilmek işleniyor
Osman Gazi Türbesi'nin örtüsü ilmek ilmek işleniyor
Osman Gazi Türbesi'nin örtüsü ilmek ilmek işleniyor
Osman Gazi Türbesi'nin örtüsü ilmek ilmek işleniyor
Osman Gazi Türbesi'nin örtüsü ilmek ilmek işleniyor
Osman Gazi Türbesi'nin örtüsü ilmek ilmek işleniyor
Osman Gazi Türbesi'nin örtüsü ilmek ilmek işleniyor
Osman Gazi Türbesi'nin örtüsü ilmek ilmek işleniyor
Osman Gazi Türbesi'nin örtüsü ilmek ilmek işleniyor

Osmanlı Devleti, Osman Gazi, Tophane, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osman Gazi Türbesi'nin örtüsü ilmek ilmek işleniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çin'den alınan aşılar 60 yaş üstü için riskli mi? Bakan Koca "Risk yok" derken uzmanlar temkinli yaklaşıyor Güzellik merkezinde skandal! Önce taciz etti, ardından "Sus, ses etme" dedi ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! AK Parti genel merkez yönetiminde yüzde 50 değişim bekleniyor Pakistan'ın ardından Vatikan da karanlığa gömüldü: Sabotaj ihtimali değerlendiriliyor Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Survivor maratonu başladı! Herkes Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şeklini konuşuyor DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor
Fenerbahçe 3 futbolcunun üzerini çizdi: Lemos, Dirar ve Ademi ile yollar ayrılıyor Fenerbahçe 3 futbolcunun üzerini çizdi: Lemos, Dirar ve Ademi ile yollar ayrılıyor         
10:24
Şiddetli sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji'den İstanbul'un da arasında bulunduğu 9 kent için sarı kodlu uyarı Şiddetli sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji'den İstanbul'un da arasında bulunduğu 9 kent için sarı kodlu uyarı         
10:06
Hırsızlık yapmak için korkulukları söküp komplekse girdi, yakalanınca Hırsızlık yapmak için korkulukları söküp komplekse girdi, yakalanınca "Arkadaşlardan saklanıyordum" dedi         
09:21
Sokak ortasında öldürülen Esmanur'un annesi: Keşke orada olsaydım, önüne atlasaydım Sokak ortasında öldürülen Esmanur'un annesi: Keşke orada olsaydım, önüne atlasaydım         
08:47
Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı         
08:19
Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin çingenelik bu! Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin çingenelik bu!         
00:54
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım         
23:48
Pakistan karanlığa gömüldü! Hava kuvvetleri alarmda Pakistan karanlığa gömüldü! Hava kuvvetleri alarmda         
23:08
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar         
18:14
Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı         
15:23
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı         
13:37
Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu         
13:11
Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı         
12:08
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu         
11:24
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 10:36:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Osman Gazi Türbesi'nin örtüsü ilmek ilmek işleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei