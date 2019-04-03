Son Dakika Haberleri: Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri

Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri

30 dakika önce

Bursa'nın fethinin 693. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri, 5 Nisan Cuma günü başlayacak.

Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri, System.String[]
Bursa'nın fethinin 693. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri, 5 Nisan Cuma günü başlayacak.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Sümbüllü Bahçe Konağı'nda düzenlediği basın toplantısında, şenliklerin 15'incisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Etkinliklerin uluslararası boyutta olduğunu dile getiren Dündar, vatandaşların bir araya gelip farklı aktivitelerle bu şenliği yaşayacağını anlattı.

Dündar, şenliklerin 5 Nisan'da Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa Sempozyumu ile başlayacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"6 Nisan Cumartesi günü ise Tophane Meydanı'nda şenliklerin açılışı gerçekleşecek ve ardından fetih yürüyüşü yapılacak. Bu yürüyüş Fetih Kapı'dan başlayıp Kamberler Parkı'nda sona erecek. Yürüyüşün ardından çeşitli gösteriler yapılacak. Çukurca ve Çeltik mahallelerinde köy şenlikleri gerçekleştirilecek. Köy düğünleriyle şenliğimiz devam edecek. 14 Nisan'da kent koşusu yapılacak. 15 ülkeden yabancı atletler de katılacak. 21 Nisan'da ise Armutköy Mahallesi'nde rahvan atları koşusu düzenlenecek."

Etkinliklerin somut ve somut olmayan kültürel mirasın ayağa kalkması açısından önemli olduğunu vurgulayan Dündar, "Şenliklerin asıl amacı sahip olduğumuz tarihi mirası, kültürü ve değerlerimizi korumak, gelecek nesillere aktarmaktır. Bu nedenle fetih bayramımız boyunca ortaya koyduğumuz tüm çalışmalar, etkinlikler ve kitaplarla geleceğimize yatırım yapıyoruz. Osmanlı'nın kurulduğu yerde 693 yıldır hiç bitmeyen coşku ve heyecana 7'den 77'ye herkesin ortak olmasını bekliyoruz." dedi.

Dündar, etkinlikler kapsamında fotoğraf yarışmalarının da yapılacağını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:56 Kaynak: AA

5 Nisan, Osman Gazi, Bursa, Güncel
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