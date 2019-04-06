Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri

Bursa'nın fethinin 693'üncü yıl dönümü nedeniyle bu yıl 15'incisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında "Fetih Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Bursa'nın fethinin 693'üncü yıl dönümü nedeniyle bu yıl 15'incisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında "Fetih Yürüyüşü" gerçekleştirildi.



Tophane Meydanı'nda düzenlenen şenliğin resmi açılış töreni, Bursa Mehter Takımı'nın gösterisiyle başladı.



AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, burada yaptığı konuşmada, Bursa gibi tarihi olan, atalarından miras kalmış şehre sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.



Bursa'nın fethiyle ilgili düzenlenen etkinliklerin uluslararası boyutta kutlanması gerektiğini ifade eden Özen, "Bursa'nın fethinin bütün dünyaya duyurulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler nereye gittiysek barış götürmüş, huzur götürmüş bir ecdadın torunlarıyız ve bununla onur duyuyoruz." dedi.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Fetih Yürüyüşü'nün güçlü Türkiye için atılan emin adımlar olduğunu ifade ederek, şunları belirtti:



"Bizim ecdadımız girdiği toprakları işgal etmez, fethederdi. İşgal ganimet içindi, bir yere hakim olmak içindi. Ancak bizim atalarımız hakim olmak için değil, adalet için, İslam'ı üstün kılmak için, insanları özgürleştirmek için fetihler yaptı. Bursa, bu kutlu yolculuğun en güzel örneğidir. Barışla, sabırla, kardeşlikle, can yakmadan ata toprağı olan Bursa'nın köklü tarihine, kültür tarihine sahip çıkmak hepimizin görevi."



Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan ise Osmanlı Devleti'nin daha iyi anlaşılmasıyla mirasının daha iyi yaşatabileceğini bildirdi.



Konuşmalarına ardından halk oyunları dernekleri, spor kulüpleri, hemşehri dernekleri, üretici birlikleri ve binlerce vatandaşın katıldığı Fetih Yürüyüşü'ne geçildi.



Saltanat Kapı'da başlayan ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kardeş belediye başkanları ile "Diriliş Ertuğrul" dizisinin oyuncuları Nurettin Sönmez, Emre Üçtepe, Ayberk Pekcan, Ali Buhara Mete ve Oğuzhan Yarımay'ın katıldığı yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşe katılanlar oyunculara ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar oyuncularla fotoğraf çektirebilmek için güvenlik koridorunu aşmaya çalıştı.



Atatürk Caddesi'nin ardından İnönü Caddesi'nde devam eden yürüyüş, Kamberler Parkı'nda sona erdi.



Fetih Şenlikleri kapsamında yarın, Ulu Cami'de Osmangazi ve şehitler için dua okunacak. Daha sonra temsili kız alma merasimi ve köy düğününü gerçekleştirilecek.

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