Son Dakika Haberleri: Osman Genç'ten Hizmet Süresi Değerlendirmesi

Osman Genç'ten Hizmet Süresi Değerlendirmesi

1 saat önce

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Adeta kangren olmuş yaraları sarmak üzere şehrimizin doktoru olma gayesiyle çalıştık." dedi.

Osman Genç'ten Hizmet Süresi Değerlendirmesi, System.String[]
Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Adeta kangren olmuş yaraları sarmak üzere şehrimizin doktoru olma gayesiyle çalıştık." dedi.

Genç, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, 15 yıldır sürdürdüğü belediye başkanlığı görevinin 31 Mart'ta sona ereceğini söyledi.

Bu sürede borç bırakmadığını, aksine kendisi göreve geldiğinde var olan borçları ödediğini belirten Genç, "Canik Belediyesinin batması gibi bir durum asla ve asla söz konusu değildir. Aksine Canik ve Canik Belediyesi kardadır. Alnım ak. Nasıl ki göreve geldiğimizde mal beyanımızı verdiysek, devrederken aynı sorumlulukla şeffaf şekilde beyanımızı ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Görev süresi boyunca yaptığı hizmetleri anlatan Genç, "Canik, çöp istasyonunun olduğu, lastik fabrikalarının, hurdacıların bulunduğu, insanların gelmeye çekindiği, şehrin arka bahçesi olarak görülen bir yerdi. Adeta kangren olmuş yaraları sarmak üzere şehrimizin doktoru olma gayesiyle çalıştık." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:49 Kaynak: AA

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