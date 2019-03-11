Osman Güder'den Muhalefet Tepkisi

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, Göztepe Mahallesi'nde yaptığı konuşmada, "Onlar ne kadar yüzlerine perde çekseler, maske taksalar da Göztepeliler onlara bakınca notlarını veriyor" dedi.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, Göztepe Mahallesi'nde yaptığı konuşmada, "Onlar ne kadar yüzlerine perde çekseler, maske taksalar da Göztepeliler onlara bakınca notlarını veriyor" dedi.



Osman Güder, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Güder, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığının düzenlemiş olduğu Sandık Kurulu Üyeleri Eğitim Seminerine katıldı. Güder, burada yaptığı konuşmada, "Hepiniz sandığı namus bilerek, sandığa sahip çıkıyorsunuz. 2014'te biz 37.encümenimizi bin 400 civarında oy ile kaybettik. Battalgazi'mizde 640 sandığımız var. Ben inanıyorum ki bu seçimde hedefimiz 37 encümeni de almak" dedi. AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, daha sonra Hayvanat Bahçesini ziyaret ederek, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Orduzu Pınarbaşı Turgut Özal Tabiat Parkında piknik yapan vatandaşlarla da uzun süre sohbet eden Güder, gitar çalıp şarkı söyleyen bir vatandaşı da uzun süre dinledi. AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, daha sonra Göztepe ve Hanımınçiftliği Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Güder, mahalle toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta Türkiye'nin önemli bir seçime gideceğini dikkat çekti.



Battalgazi'de devraldıkları bayrağı daha ileriye taşımak için gece gündüz çalışacaklarını ifade eden Güder, "Türkiye'de oy oranı olarak birinci sıraya yükselmek istiyoruz. Buda sizlerin desteğiyle olacak. İnşallah siz bizim elimizi sandıklarda ne kadar güçlü kılarsanız, bizde o güçlü elimizi hizmete dönüştürme adına çalışacağız. Bu anlamda da Battalgazi'mizin geleceğine milletimizle birlikte imza atacağız. Biz işimize bakıyoruz. Biz, milletimize nasıl hizmet edebiliriz onun çabası içerisinde olacağız. Doğru bildiğimizi anlatacağız. Onlar ne kadar yüzlerine perde çekseler, maske taksalar da Göztepeliler onlara bakınca notlarını veriyor. Maskelerinin arkasındaki sıfatlarını görür ve ona göre karar verir. 31 Mart'ta da bunu görerek, safını ve tavrını belirleyecek. Bu memleket hepimizin ve bu hepimizin meselesi" ifadelerini kullandı.



Güder, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bir konuşmasını da vatandaşlarla paylaşarak, "Doğu Perinçek diyor ki; '31 Mart Türkiye için çok önemli. Bir tarafta Türkiye'yi bölmeye çalışan PKK, diğer tarafta FETÖ, İYİ Parti'nin içerisine girmiş olan ve yanında CHP bir araya geliyorsa, bilin ki bunlar Türkiye'nin hayrını istemezler. Bunlar birleşiyorsa, diğer adamlar doğru yoldalar.' Yani AK Parti ile MHP doğru yolda. Bu süreç böyle. Siz sesimizi, elimizi güçlendirin, bizde sizlere hizmet için elimizden gelen gayreti sarf edelim" diye konuştu. - MALATYA

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