Son Dakika Haberleri: Osman Güder'e "Hayırlı Olsun" Ziyareti

Osman Güder'e "Hayırlı Olsun" Ziyareti

2 saat önce

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Battalgazi Belediye Başkanlığı'na seçilen ve görevine başlayan Osman Güder'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Osman Güder'e
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Battalgazi Belediye Başkanlığı'na seçilen ve görevine başlayan Osman Güder'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güder, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Turgut Özal Tıp Merkezinin kentin ve ülkenin değeri olduğunu ifade etti.

Belediye ile üniversitenin İspendere Mahallesi'ndeki içmecelerde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GETAT) inşa ettiğini kaydeden Güder, "Özellikle hocalarımı ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı kutluyorum. Gerçekten bizim Turgut Özal Tıp Merkezimiz, Türkiye'de ve dünyada kendi isminden bahsettiren, Malatya için bir marka olan, kentin tanıtımına katkıda bulunan bir sağlık merkezimizdir." açıklamasında bulundu.

Beytur ise İspendere GETAT'ta yakında hasta kabulüne başlayacaklarını bildirerek, "İspendere'de bulunan GETAT, Battalgazi Belediyemiz ve İnönü Üniversitesi iş birliği içerisinde yapıldı. Yakında hasta kabulüne başlanacak. Bu vesileyle Osman Güder başkanımıza hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:26 Kaynak: AA
Malatya İnönü Üniversitesi, Turgut Özal, Osman Güder, Güncel
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