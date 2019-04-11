Osman Güder'e "Hayırlı Olsun" Ziyareti

İnönü Üniversitesi Turgut Özal
Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Battalgazi
Belediye Başkanlığı'na seçilen ve görevine başlayan Osman Güder
'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güder, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Turgut Özal Tıp Merkezinin kentin ve ülkenin değeri olduğunu ifade etti.
Belediye ile üniversitenin İspendere Mahallesi'ndeki içmecelerde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GETAT) inşa ettiğini kaydeden Güder, "Özellikle hocalarımı ve Rektör
Prof. Dr. Ahmet Kızılay
'ı kutluyorum. Gerçekten bizim Turgut Özal Tıp Merkezimiz, Türkiye
'de ve dünyada kendi isminden bahsettiren, Malatya
için bir marka olan, kentin tanıtımına katkıda bulunan bir sağlık merkezimizdir." açıklamasında bulundu.
Beytur ise İspendere GETAT'ta yakında hasta kabulüne başlayacaklarını bildirerek, "İspendere'de bulunan GETAT, Battalgazi Belediyemiz ve İnönü Üniversitesi iş birliği içerisinde yapıldı. Yakında hasta kabulüne başlanacak. Bu vesileyle Osman Güder başkanımıza hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.